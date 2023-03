Sekretarz ujawnia, co dzieje się ze zdrowiem Jarosława Kaczyńskiego! Są konkretne plany

Co dziś robi była premier?

Sobolewski: To PiS ma największą zdolność koalicyjną

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wróci na kampanijną trasę zaraz po świętach - twierdzi Krzysztof Sobolewski. Jarosław Kaczyński w grudniu przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. jego pobyt w Wojskowym Instytucie Medycznym przy Szaserów był planowany od dawna. W związku z wielotygodniową przerwą w aktywności prezesa pojawiły się liczne spekulacje na temat jego stanu zdrowia. Onet pisał o sepsie, którą prezes PiS miał przejść jeszcze w szpitalu. - To nieprawda - wprost mówił w "Sednie Sprawy" Radia Plus Krzysztof Sobolewski i podkreślał - To są funta kłaków warte doniesienia. Po Świętach pan prezes wróci na trasę - dodaje jeden z najbliższych współpracowników niekwestionowanego lidera obozu Zjednoczonej Prawicy.

W naszej galerii prezentujemy, jak Jarosław Kaczyński wracał z domu do szpitala

