Jarosław Kaczyński ostro o Donaldzie Tusku. Mówił o Niemcach, a nagle...

Były ambasador RP w Niemczech i we Francji: Putin to współczesny Hitler

Donald Tusk odwiedził Paryż i Berlin. Na wspólnej konferencji z kanclerzem Niemiec został zapytany o sprawę reparacji wojennych: - Ja bardzo chciałbym patrzeć w przyszłość -podkreślił Donald Tusk. I jak dodał sprawa ta "w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu". - Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana - nie z winy kanclerza Scholza i nie z mojej winy. To jest zawsze dobry temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy, będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami - ocenił premier Tusk.

Właśnie do poniedziałkowej wizyty i wypowiedzi premiera odniósł się w czasie specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie szczędził mocnych słów pod adresem obecnego szefa rządu: - Ostatnia wypowiedź Donalda Tuska na temat reparacji godzi w elementarne interesy Polski i chodzi tu zarówno o odszkodowania, ale także o nasz status. I to nie tylko status polityczny, ale także status kulturowy. Przypominam, że nie tak dawno Niemcy płaciły odszkodowania Francuzom za I wojny światowej, płaciły wielkie odszkodowania Izraelowi, w tej chwili podejmują rozmowy, a nawet być może już płacą niektórym państwom afrykańskim – tym, które były koloniami niemieckimi - komentował Kaczyński. Jak dodał: - Natomiast wobec Polaków przyjmują postawę, której nie można inaczej określić, jak postawę rasistowską. Tutaj widać, że się nic nie zmieniło. Wielokrotnie zwracałam Pani Merkel na to uwagę podczas naszych nieformalnych spotkań, jednak zbywała to milczeniem. Niemcy się nie zmieniły w swojej postawie do Polaków, a Donald Tusk się w to wpisuje i to jest skrajnie szkodliwe i haniebne - grzmiał prezes PiS.

NIŻEJ ZDJĘCIA TUSKA Z BERLINA

👇 Wypowiedź Donalda Tuska godzi w elementarne interesy Polski - Prezes PiS J. Kaczyński. #HołdTuski pic.twitter.com/mPzhIG8GF4— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) February 13, 2024