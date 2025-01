Jarosław Kaczyński nie angażuje się we wsparcie Karola Nawrockiego? "To nie jest przypadek"

O dystansowaniu się prezesa PiS od kampanii Karola Nawrockiego mówił profesor Rafał Chwedoruk w rozmowie z "Faktem". - To nie jest przypadek. Jeśli chodzi o wyniki sondażowe tego kandydata w pierwszej turze, to poziom jego poparcia nie przekracza tego, jaki ma PiS w badaniach partyjnych. Oznacza to, że nawet najwierniejsi wyborcy partii nie są zmobilizowani by oddać na niego głos - stwierdził.

- Myślę, że to jest jakaś forma celowego wyboru i asekuracji w perspektywie nieuchronności słabego wyniku tego kandydata oraz sytuacji, w której PiS musi oszczędzać środki – przekonywał.

Zauważył przy tym, że "w razie katastrofy taka taktyka daje także możliwość wycofania kandydata". – Na przykład wtedy, gdyby ktoś pojawił się z lepszymi notowaniami. Uważam, że jest to świadoma decyzja prezesa Kaczyńskiego. Nikt bowiem nie chce być twarzą ewentualnej porażki – ocenił jednoznacznie.

Warto przypomnieć, że jak wynika z sondy przeprowadzonej przez Super Express na platformie X, gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się dziś, Karol Nawrocki rozgromiłby Rafała Trzaskowskiego. Wyniki były jednoznaczne: Nawrocki uzyskał aż 65,5 proc. głosów, podczas gdy Trzaskowski mógłby liczyć na jedynie 22,6 proc. 11,9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w takim starciu nie oddałoby głosu na żadnego z kandydatów. Zwraca uwagę, że w internetowym głosowaniu wzięło udział ponad 30 tysięcy osób (SZCZEGÓŁY: Nokaut Trzaskowskiego! Nawrocki rozgromił go w sondzie).

