Jarosław Kaczyński na plakatach w Kijowie! Nawet Marta Kaczyńska zareagowała

Co by było, gdyby teraz wojna na Ukrainie została zamrożona? Przerażające słowa eksperta

UkrALina - poseł Adam Szłapka pojechał z pomocą do Bachmutu. „Nie liczą się z nikim”

Uśmiechnięta twarz Jarosława Kaczyńskiego na niebiesko-żółtym tle i otoczona napisami w języku ukraińskim może zaskakiwać. Jak się okazuje, w ten sposób uczczono wizytę, jaką prezes PiS złożył w Kijowie w towarzystwie premiera RP Mateusza Morawieckiego, ówczesnego premiera Słowenii Janeza Jansa i premiera Czech Petra Fiali 15 marca 2022 roku. Nikt nie wiedziało planach polityków aż do ich przybycia do stolicy Ukrainy. Warto zaznaczyć, ze była to pierwsza wizyta złożona przez zagranicznych polityków w ogarniętym wojną kraju, a jej przebieg śledziły światowe media. O tym można przeczytać na samym billboardze w Kijowie. - Pamiętamy. 15 marca 2022 Pierwsza wizyta zagranicznych liderów w Kijowie – głosi napis po przetłumaczeniu na polski.

- Ukraińcy doceniają, jak ważna i potrzebna była ta wizyta. Czy któryś opozycyjny mądrala, tak chętnie wtedy krytykujący wyjazd premierów, ma coś do powiedzenia? – napisał na Twitterze poseł PiS i były rzecznik prasowy partii Radosław Fogiel. Na to wydarzenie zareagowała także Marta Kaczyńska, która udostępniła ją na swoim profilu na Facebooku. Widać, ze jest bardzo dumna z wuja, bowiem rzadko publikuje coś w swoich mediach społecznościowych.

Sonda Jesteś dumny/-a z Jarosława Kaczyńskiego? Tak Nie

„Pamiętamy. 15 marca 2022 Pierwsza wizyta zagranicznych liderów w Kijowie” - taki billboard można zobaczyć w Kijowie. Ukraińcy doceniają, jak ważna i potrzebna była ta wizyta.Czy któryś opozycyjny mądrala, tak chętnie wtedy krytykujący wyjazd premierów, ma coś do powiedzenia? pic.twitter.com/qIOAKnQN7B— Radosław Fogiel (@radekfogiel) March 3, 2023