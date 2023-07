Jarosław Kaczyński krótko podsumował PO. „Piłka, winko, cygarka”

Jarosław Kaczyński w czasie swojego wystąpienia mówił między innymi o planach, jakie udało się zrealizować PiS-owi, między innymi o wprowadzeniu programu 500 plus, a niebawem podwyższenie świadczenia do 800 plus. Wicepremier podkreślał, że dzięki wysokim kompetencjom obecnego rządu Polska może inwestować środki w rozwój armii i szereg innych, kosztowanych programów. Przy okazji wbił szpilę w polityków PO.

- To jest władza ludzi, którzy nie są idealni, mają różnego rodzaju wady jak wszyscy, którzy też popełniają błędy. Ale mają dobrą wolę, są polskimi patriotami i nie są chłopcami, w krótkich majteczkach. I to nie chodzi o wiek – mówił.

W dobitnych słowach podsumował także rządy PO. - Chodzi o to jacy oni byli przy władzy. Nie ma nic złego w grze w piłkę, ale jak się pełni władzę to piłka, winko, cygarka. To jest cel rządzenia? Nie, to jest sytuacja, jak grupa chłopaków się dorwała do władzy – stwierdził.

Oberwało się także liderowi PO Donaldowi Tuskowi. - Co robił ten krzykacz Tusk, który nieustannie nas obraża, wrzeszczy, przeklina. Co robił? Jak był interes niemiecki i polski, to zawsze wygrywał niemiecki. Dokładnie na zimno, na zimno się wykańczało polskie stocznie, żeby nie padły stocznie niemieckie. Nie damy doprowadzić do tego, żebyśmy spod jednego buta wpadli pod drugi. Bo o to tutaj chodzi, to to toczy się bój o Polskę – grzmiał Jarosław Kaczyński.

