Jarosław Kaczyński w 2024 roku pójdzie na emeryturę?! Posłanka mówi wprost

Jarosław Kaczyński przejdzie na emeryturę? Tego chcą Polacy

O emeryturze Jarosława Kaczyńskiego mówi się od ponad... 30 lat, czyli od czasu wielkiego konfliktu z Lechem Wałęsą. W międzyczasie prezes PiS trzykrotnie wygrał ze swoją partią wybory parlamentarne, był premierem i dwukrotnie wicepremierem. Do tego cały czas stoi na czele partii, która ma największe poparcie społeczne. Faktem jest jednak, że PiS władzę utracił. Policy tej partii - mimo to - zgodnie zapewniają, że są bardzo zadowoleni z Jarosława Kaczyńskiego. - To jest wielki kapitał naszej formacji - podkreślił Jan Dziedziczak. Jeszcze przed wyborami z kolei Marek Suski mówił, że prezes PiS pociągnie na stanowisku do "setki". Bardziej sceptyczni są wyborcy. Z sondażu sondażu United Survyes dla Wirtualnej Polski wynika bowiem, że aż 50 proc. badanych uważa, że Jarosław Kaczyński powinien już iść na emeryturę. Politycy zwykle jednak - nawet ci stojący po przeciwnej stronie barykady - nie chcą wysyłać prezesa PiS na emeryturę. Jednym z wyjątków jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Marta Wcisło.

Marta Wcisło radzi, by Jarosław Kaczyński zajął się wnukami brata

Parlamentarzystka radzi Jarosławowi Kaczyńskiemu, by zajął się rodziną, m.in. wnukami swojego brata. - Czas iść na emeryturę - mówi wprost w rozmowie z "Super Expressem" Marta Wcisło. - Lepiej by było i dla niego i dla jego rodziny, gdyby trochę więcej czasu jej poświęcił i już zostawił w spokoju Polki i Polaków - dodaje posłanka. Jej zdaniem po utracie władzy Jarosław Kaczyński "nie umie się odnaleźć w nowej rzeczywistości". - Więc sobie z tą nową rzeczywistością nie radzi - twierdzi Marta Wcisło. - Zresztą nie tylko on. Wszyscy posłowie PiS. Oni nie mogą pogodzić się z utratą stołków. Oni tak zawłaszczyli państwo, instytucje państwa, Sejm, że dzisiaj są jak dzieci we mgle. To naprawdę jest dla nich rzeczywistość, w której błądzą - podsumowała posłanka Koalicji Obywatelskiej. Ciekawe co na to sam prezes PiS... Czy jednak przejdzie na emeryturę? czas pokaże.

