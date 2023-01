Janusz Kowalski chce Tuska przed Trybunałem Stanu! Po to, aby wygrać wybory

Janusz Kowalski mówi co trzeba zrobić, żeby wygrać wybory ."Postawić Donalda Tuska przed Trybunał Stanu"

Janusz Kowalski opublikował na swoim twitterowym koncie krótki film, w którym wyjaśnił jakie trzy warunki musi spełnić prawica, żeby wygrać w wyborach parlamentarne w 2023 roku. Oczywiście, jak to w przypadku posła Solidarnej Polski, nie obyło się bez kontrowersyjnych opinii.

- Po pierwsze, postawić Donalda Tuska przed Trybunał Stanu za jego prorosyjskie rządy lat 2007-2014. Po drugie zejście z kapitulanckiego kursu z Brukselą, po prostu przejść do ofensywny z eurokratami. Dość szantażowania Polski. I po trzecie, gryź ziemię w trakcie kampanii wyborczej. Musimy zmobilizować nasz elektorat i nie dopuścić do Platformy Obywatelskiej do władzy - powiedział Janusz Kowalski.

Janusz Kowalski podtrzymuje spór w Zjednoczonej Prawicy

Nie od dziś wiadomo, że Janusz Kowalski - delikatnie mówiąc - nie przepada za Donaldem Tuskiem i krytykuje go niemal na każdym kroku. Istotniejsze - z punktu widzenia obecnej polityki państwa - są słowa o podejściu do Unii Europejskiej. Najwyraźniej dalej Zjednoczona Prawica jest podzielona, gdy środowiska związane z premierem Mateuszem Morawieckim próbują odblokować KPO, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry dalej utrzymuje kurs, według którego nie potrzebujemy unijnych funduszy. Słowa Kowalskiego o podejściu do Brukseli wskazują na to, że konflikt w rządzie dalej nie został zażegnany.

🔊Jakie są 3️⃣ warunki zwycięstwa prawicy w wyborach?🤔👉ZOBACZ! pic.twitter.com/gUBCVTV25N— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) January 28, 2023

Janusz Kowalski ostro w Sejmie: Jesteście skundloną opozycją! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.