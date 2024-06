Janusz Kowalski chce Sławomira Mentzena na prezydenta?! "Kibicuję mu"

Co robić z osobami przekraczającymi granicę polsko-białoruską? Polacy zdecydowani

Janusz Kowalski został zapytany o ustalenia Wirtualnej Polski, która dotarła do listy prawdopodobnych kandydatów PiS do startu w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Wyliczono między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, kandydata PiS na prezydenta Warszawy Tobiasza Bocheńskiego czy Waldemara Budę.

- Mojego kandydata tam nie ma - skomentował Janusz Kowalski w rozmowie z WP.

Przy okazji był wiceminister rolnictwa wbił szpilę Donaldowi Tuskowi, przypominając jego porażkę w wyborach prezydenckich z 2005 roku.

- Każdy powinien być przebadany dlatego, ze taka jest logika. Musimy przepytać wyborców, ale też i Polaków, którzy na nas nie głosowali, kogo mogliby poprzeć w drugiej turze wyborów albo i w pierwszej turze. Na pewno jest ciekawy bój, kto będzie kontrkandydatem kandydata PiS, bo wcale nie jest powiedziane, ze Rafał Trzaskowski. Ja uważam, że Donald Tusk cały czas chce w 20. rocznicę swojej klęski w 2005 roku ze śp. Lechem Kaczyńskim zostać prezydentem ponownie - powiedział polityk.

Jak podkreślił Janusz Kowalski, interesuje go kwestia kandydata Konfederacji. Nie ukrywa, ze sam będzie trzymał kciuki za Sławomira Mentzena.

- Ciekawa będzie sytuacja w samej Konfederacji. Ja uważam, że kandydatem będzie pan Sławomir Mentzen i jemu tez kibicuję. Uważam, że Sławomir Mentzen jest w stanie mieć dobrną propozycję dla liberalnego elektoratu, elektoratu Trzeciej Drogi - zdradził.

Polityk krytycznie odniósł się także do działań wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

- Krzysztof Bosak jest dziś najbardziej agresywnym politykiem Konfederacji, który atakuje PiS. Krzysztof Bosak nie atakuje Platformy, nie atakuje Donalda Tuska; atakuje PiS. W mojej ocenie jest nieuczciwym konkurentem. Jeżeli ktoś chce rozbijać prawicę, jeżeli ktoś chce wchodzić w buty swojego dawnego mentora Romana G. to Krzysztof Bosak po prostu tak robi - podsumował.

- Jeżeli myślimy o Polsce, o narodzie polskim, o najważniejszych kwestiach dla Rzeczpospolitej, to jeżeli Krzysztof Bosak atakuje PiS, a nie Donalda Tuska i PO, to kompletnie się w tej sprawie różnimy. To jest taka przebierana prawica - skwitował Janusz Kowalski.

