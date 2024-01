Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie trafią do więzienia?

Janusz Korwin-Mikke wyraził pragnienie powrotu do krajowej polityki, zakładając jednocześnie nową partię noszącą nazwę KORWiN – identyczną jak jego poprzednia formacja, która została przekształcona w Nową Nadzieję. Obecnie Nową Nadzieję prowadzi Sławomir Mentzen, obecny współlider Konfederacji.

Zeszłoroczne wybory parlamentarne okazały się niekorzystne dla Janusza Korwin-Mikkego, który nie odnowił mandatu poselskiego. Został usunięty z Rady Liderów Konfederacji, pozbawiono go prawa do publicznych wypowiedzi, a ostatecznie poinformowano, że nie będzie już startował w żadnych wyborach z ramienia Nowej Nadziei (NN).

Niepokonany, były poseł i lider Konfederacji nie poddał się. Rozmawiał z działaczami partyjnymi, spotykał się z "Młodzieżą dla Wolności" i angażował internautów w pytanie o chęć przystąpienia do jego nowego ugrupowania. Dołączenie do nowej partii ogłosił również były polityk, obecnie kontrowersyjny publicysta Stanisław Michalkiewicz.

Oficjalne ogłoszenie

W piątek na platformie X, Janusz Korwin-Mikke oficjalnie zgłosił swoją nową partię. "Nazywa się - co może zaskoczyć - KORWiN. I program ma taki sam, jak dawny KORWiN" – napisał polityk. Dodatkowo zapowiedział, że jego ugrupowanie przedstawi "bardzo konkretne" postulaty na wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie planuje wystawić swoje listy wyborcze. - Partia miała się nazywać Partia Radykalna. Były już kupione domeny, wszystko przygotowane, ale dałem się przekonać, żeby jednak przyjąć nazwę KORWiN - ujawnił Korwin-Mikke - dodał.

Janusz Korwin-Mikke ma już za sobą zakładanie czterech partii i przewodniczenie im w trakcie swojej politycznej kariery. Były to kolejno: Unia Polityki Realnej (UPR; 1990–1997, 1999–2002), Wolność i Praworządność (WiP; 2009–2011), Kongres Nowej Prawicy (KNP; 2011–2015), oraz Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN; 2015–2022). W przeszłości był również członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej oraz Stronnictwa Demokratycznego.

Aby zarejestrować komitet wyborczy partii politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wymagane jest uzyskanie co najmniej pięciu procent poparcia. Dodatkowo, należy zebrać podpisy co najmniej 10 tysięcy wyborców stale zamieszkałych w każdym z okręgów wyborczych, aby zarejestrować komitet w całym kraju.

