Jakie relacje naprawdę łączą Kaczyńskiego i Dudę? Szczere wyznanie byłego prezydenta

Andrzej Duda pojawił się na kanale w serwisie YouTube Bogdana Rymanowskiego, gdzie jednym z poruszonych tematów były jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim. Jak wielokrotnie podkreślał były prezydent, bardzo szanuje prezesa PiS za jego doświadczenie, wiedzę i dokonania. Jest mu także bardzo wdzięczny za zaufanie, kiedy to wskazał go jako kandydata na prezydenta w 2014 roku.

Dziennikarz zapytał jednak o ostatnie relacje między Andrzejem Dudą i Jarosławem Kaczyńskim, które zdawały się nie być najlepsze. W końcu nie spotykali się w cztery oczy, czego można było oczekiwać.

- Pan prezes Kaczyński miał do mnie chyba pewne pretensje. Pewne sprawy postrzegaliśmy inaczej. [...] Chociażby dzisiaj pan prezes twierdzi, że zdaje się błędem moje weto do tak zwanych ustaw sądowych. Ja uważam, że absolutnie nie było ono błędem. Było najlepszym rozwiązaniem, jakie można było wtedy zdroworozsądkowo zastosować. Choć pan prezes też w 2020 roku mówił, ze była to słuszna decyzja, ale widocznie zmienił zdanie. Wtedy, w 2017 roku, był bardzo tym zdenerwowany i rozczarowany - opowiadał były prezydent.

Andrzej Duda dodał, że Jarosław Kaczyńskiemu nie podobało się wiele prezydenckich wet. Sam zainteresowany podkreślił, że wetował wszystkie ustawy, które według niego były niepoprawnie skonstruowane lub miałyby negatywny wpływ na Polskę. Dopytywany, czemu w pewnym momencie komunikowali się głównie za pośrednictwem innych osób, jak Mateusz Morawiecki czy Jacek Sasin, stwierdził, że różne osoby w różny sposób "rozgrywają swoje sytuacje".

- Ja dwukrotnie po 2020 roku zapraszałem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego do siebie, żeby spotkać się, żeby przybył do prezydenta RP. Nie skorzystał z tych zaproszeń więc po prostu przestałem zapraszać, bo uważałem, że ileż można - stwierdził.

