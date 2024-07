Jaki wystartuje na prezydenta? "Jestem gotowy kandydować"

Romanowski jednak trafi z powrotem do aresztu?! Prokuratura składa zażalenie!

Andrzej Duda za rok zakończy swoją drugą kadencję i jak powszechnie wiadomo, nie będzie mógł kandydować po raz trzeci na prezydenta. To oznacza, że Jarosław Kaczyński i kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości będzie musiało znaleźć nowego kandydata. Tu i ówdzie możemy znaleźć kolejne doniesienia dotyczące tego, kogo rzekomo rozważa prezes PiS, ale żadnych oficjalnych informacji nie ma. Pewne jest natomiast to, że sondaże pokazują popularność Mateusza Morawieckiego oraz Beaty Szydło. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że swojego startu nie wyklucza Patryk Jaki, który obecnie kieruje Suwerenną Polską. Najpierw zasygnalizował to w rozmowie z "Super Expressem", a teraz potwierdził swoje aspiracje.

Patryk Jaki wystartuje w wyborach prezydenckich 2025?

- Jestem gotowy kandydować w tych wyborach. Trzy moje ostanie weryfikację wyborcze to za każdym razem ponad ćwierć miliona głosów. Wyniki zawsze ponad średnie wyniki PiS-u - powiedział Patryk Jaki w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak dodał, wyścig o Pałac Prezydencki może być niezwykle trudny. - Jeśli znajdzie się jednak lepszy kandydat, chętnie mu pomogę. Przecież tu nie chodzi o mnie, a o Polskę. Musi to być jednak kandydat gotowy na najbrutalniejszą kampanię w historii, a jeśli wygra, to na stawienie czoła tym bandytom od Tuska - ocenił.

W 2024 roku Patryk Jaki otrzymał ponad 260 tysięcy głosów i został wybrany na europosła.

