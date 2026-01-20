Jak zaginął kot Jarosława Kaczyńskiego? Historia w programie "Niedyskretnie o politykach"

Agnieszka Grotek

W programie "Niedyskretnie o politykach" poznajemy historię zaginięcia kota Jarosława Kaczyńskiego, prognozy dotyczące wyborów i poparcia partii w Polsce, a także......politykach w negliżu. Więcej ciekawostek w programie.

Program „Niedyskretnie o Politykach”

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Program „Niedyskretnie o Politykach”
  • Podczas urzędowania na ulicy Parkowej kot Jarosława Kaczyńskiego uciekł do parku, angażując w poszukiwania BOR i asystentów.
  • Prowadzące podcast widziały w saunie dwóch polityków w negliżu, w tym Jacka Sasina, krytykując takie zachowanie jako niepoważne.
  • Sondaż wskazuje, że 41% Polaków widzi Karola Nawrockiego i tyle samo Jarosława Kaczyńskiego jako lidera prawicy.
  • Więcej politycznych ciekawostek z programu "Niedyskretnie o politykach" dostępnych jest na kanale Super Expressu na YouTube.

Kot Jarosława Kaczyńskiego

We wtorek 20 stycznia 2026 roku kolejny odcinek programu/podcastu "Niedyskretnie o politykach". Tym razem prowadzące Eliza Olczyk i Joanny Miziołek wzięły na tapet rząd - obecny i z przeszłości. Można było poznać historie zaginięcia kota Jarosława Kaczyńskiego. O co chodzi? Kiedy to Jarosław Kaczyński został premierem i przeprowadził się na czas swojego urzędowania na ulicę Parkową w Warszawie, to zabrał z sobą swojego pupila. I nic w tym dziwnego. Niestety, zwierzę nie zostało dopilnowane i uciekło do pobliskiego parku. W poszukiwania kota zaangażowani mieli być wszyscy funkcjonariusze z ówczesnego Biura Ochrony Rządu i najbliżsi asystenci premiera. Na szczęście kot szybko się odnalazł cały i zdrowy. 

Prowadzące zdradziły, że miały okazję zobaczyć dwóch prominentnych polityków w negliżu podczas ich pobytu w saunie. Panie przyznają, że upublicznianie takich zdjęć przez polityków jest po prostu niepoważne. Wśród tych saunujących panów był m.in. były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sondaż partyjny

Prowadzące podcast przytaczają ciekawy sondaż, z którego wynika, że 41 proc. pytanych Polaków widziałoby jako lidera prawicy Karola Nawrockiego i też 41 proc. widziałoby jako lidera prawicy Jarosława Kaczyńskiego.

Więcej ciekawostek ze świata polityki zobaczysz w programie emitowanym na kanale Super Expressu na platformie You Tube.

NAWROCKI LEPSZY OD KACZYŃSKIEGO! HOŁOWNIA MYŚLI O ROZBICIU RZĄDU I UPOKORZENIE ZIOBRY 
