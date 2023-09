Jak wyglądałby wynik wyborów, gdyby głosowały same kobiety? Ogromne zaskoczenie!

Bosak stanowczo o Ukrainie. Mówi, co powinna zrobić Polska

W obecnej kampanii wyborczej wiele przestrzeni zajmuje dyskusja i równouprawnieniu i prawach kobiet. Nie brakuje kontrowersyjnych tematów, takie jak in vitro czy aborcja, zwłaszcza w kontekście zmian prawa aborcyjnego w 2020 roku. Warto zatem sprawdzić, jak wyglądałby wynik wyborów, gdyby to same Polki wzięły udział w głosowaniu. Taki sondaż przeprowadziło United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jak wyglądają wyniki?

Okazuje się, że dwóch największych politycznych rywali, PiS i KO, dostali po 31 proc. poparcia. Kolejne miejsce zajmuje Lewica z wynikiem 12 proc., a nimi jest Trzecia Droga, na którą głos oddałoby 10 proc. badanych pań. Do Sejmu nie weszłaby Konfederacja z wynikiem 4 proc. i Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 3 proc. Z kolei 9 proc. badanych kobiet nie wie, na kogo oddałoby głos.

A jak zmieniają się te wyniki, gdy głosują tylko mężczyźni? United Surveys sprawdziło także ten aspekt. Okazuje się, że wśród panów PiS dostaje 25 proc. poparcia, 22 proc. wskazało KO, a 15 proc. Konfederację. 11 proc. wybrało Trzecią Drogę, a Lewicę 8 proc. Poza /sejmem znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy z wynikiem 4 proc. Z kolei 5 proc. respondentów nie wie, na kogo chciałoby głosować.

Trzeba przyznać, że rozdźwięk między preferencjami pań i panów jest dosyć duży. Ponadto remis PiS i KO jest wyjątkowo niespotykany. Jak widać, kobiety chcą głosować zupełnie inaczej niż mężczyźni.

