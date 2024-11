Jak Trzaskowski będzie traktować katolików jako prezydent? Cezary Tomczyk ma teorię

- Rafał powiedział, że rodzice go uczyli, że on musi stawać po stronie słabszych. Jeśli będzie tak, że katolicy w Polsce będą w sytuacji, że będą potrzebowali jego opieki, to on będzie bronił katolików. Tak, jak dziś broni niepełnosprawnych czy ludzi, którzy są w mniejszości - mówił Cezary Tomczyk.