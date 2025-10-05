Jak Polacy oceniają Nowacką jako szefową MEN? Znamy wyniki sondażu

2025-10-05 20:10

Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka została pozytywnie oceniona przez 39,1 proc. badanych w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jednak negatywnie ocenia ją niemal 50 proc. uczestników sondażu!

  • Sondaż WP ujawnia, że 39,1% ankietowanych pozytywnie ocenia Barbarę Nowacką jako szefową MEN.
  • Negatywne zdanie na temat Nowackiej wyraża 47,6% respondentów.
  • Opinie różnią się w zależności od preferencji politycznych wyborców.
  • Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Jak Polacy oceniają Barbarę Nowacką jako szefową MEN? Większość negatywnie

Z opublikowanego sondażu wynika, że opinie na temat Barbary Nowackiej w roli szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej są podzielone. Pozytywnie ocenia ją 39,1% ankietowanych, co oznacza, że ponad jedna trzecia badanych jest zadowolona z jej pracy. W tej grupie 4,3% respondentów wyraziło zdecydowane poparcie, a 34,8% oceniło ją raczej pozytywnie.

Jednakże, jak pokazuje badanie, spora część społeczeństwa ma odmienne zdanie. Negatywnie o Nowackiej wypowiedziało się aż 47,6% badanych. Co więcej, zdecydowana większość tej grupy, bo aż 38%, oceniła ją zdecydowanie negatywnie, a 9,6% – raczej negatywnie.

Pozostała część ankietowanych, stanowiąca 13,3%, nie miała zdania w tej kwestii, odpowiadając „nie wiem/trudno powiedzieć”. 

Co o Nowackiej sądzą poszczególni wyborcy?

Jak zauważa Wirtualna Polska, Nowacka cieszy się największym poparciem wśród wyborców koalicji rządzącej. W tej grupie aż 81% ankietowanych oceniło ją pozytywnie. Mniejszość, bo 8% wyborców koalicji, wyraziła raczej negatywną opinię, a 11% nie miało zdania. To pokazuje, że minister edukacji ma silne poparcie wśród osób, które głosowały na partie tworzące obecny rząd.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. W tej grupie jedynie 23% badanych oceniło Nowacką pozytywnie, podczas gdy aż 71% wyraziło negatywne zdanie. Niewielki odsetek, wynoszący 6%, nie miał zdania w tej kwestii. Te wyniki wskazują na duży sceptycyzm wobec minister Nowackiej wśród wyborców partii opozycyjnych.

Wśród wyborców innych ugrupowań opinie są bardziej zróżnicowane. Pozytywnie oceniło Nowacką 26% badanych, a negatywnie 46%. Znaczna część tej grupy, bo aż 28%, nie miała zdania w tej sprawie. Te wyniki sugerują, że minister edukacji ma trudności z przekonaniem do siebie wyborców spoza głównych bloków politycznych.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys metodą CATI / CAWI w dniach 26-28 września 2025 roku. Próba była reprezentatywna i liczyła 1000 osób, co pozwala na wyciąganie wniosków dotyczących opinii całego społeczeństwa. Metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, a CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) to ankiety internetowe.

