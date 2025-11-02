Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką? Wyniki sondażu o pierwszej damie

Większość badanych w sondażu pozytywnie ocenia Martę Nawrocką jako pierwszą damę

Spory odsetek osób nie ma zdania

Badani zostali zapytani, jak oceniają Martę Nawrocką w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy

Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką?

Od sierpnia 2025 roku, kiedy to Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, Marta Nawrocka pełni funkcję pierwszej damy. Z badania przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski wynika, że łącznie 47% respondentów wyraża pozytywną opinię o nowej pierwszej damie. W tej grupie, 20% badanych oceniło ją "zdecydowanie pozytywnie", a 27% wybrało opcję "raczej pozytywnie".

Jednak nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Łącznie 16% ankietowanych wyraziło negatywne opinie. 8% badanych oceniło Martę Nawrocką "raczej negatywnie", a kolejne 8% - "zdecydowanie negatywnie".

Co ciekawe, aż 37% respondentów nie miało zdania na temat żony prezydenta..

Jak Marta Nawrocka wypada w porównaniu z Agatą Kornhauser-Dudą

Częścią badania było porównanie Marty Nawrockiej z Agatą Kornhauser-Dudą. Respondenci odpowiadali na pytanie, czy ich zdaniem Marta Nawrocka lepiej sprawdza się w roli pierwszej damy niż jej poprzedniczka.

Aż 37% respondentów uważa, że Marta Nawrocka radzi sobie lepiej niż Agata Duda. W tej grupie, 17% ankietowanych jest przekonanych, że Marta Nawrocka "zdecydowanie lepiej" sprawdza się w swojej roli, a kolejne 20% stwierdziło, że "raczej lepiej".

Jednak 12% badanych uważa, że żona Karola Nawrockiego nie radzi sobie lepiej niż Agata Duda. Pozostaje też duża grupa osób, które nie potrafiły ocenić obu pierwszych dam – aż 51% respondentów wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski. Realizowano je w dniach 17-20 października 2025 roku, wykorzystując metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1088 dorosłych Polaków.

Marta Nawrocka otworzyła festiwal piłki nożnej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.