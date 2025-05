„Jak idzie wdeptywanie w ziemię Włodzimierza Putina?” Braun gorzko do Hołowni

– Pana troska o los zbrodniarza Putina, jak również reprezentanta pana Maciaka tutaj w naszej polskiej debacie publicznej jest znamienna. Putin powinien zostać powstrzymany, bo to jest bezpieczeństwo Polski. Musimy to zrobić wspólnie z Ukraińcami, być może bez takich osób jak pan, bo to co pan mówi, to jest oczywista zdrada polskiego interesu. A sprzedawczyków, takich, którzy z Rosją robili deale, mieliśmy w swojej historii i różnie kończyli – powiedział Szymon Hołownia.