Jadwiga Komorowska miała 103 lata. Matka byłego prezydenta spoczywa w Warszawie

Jadwiga Komorowska zmarła 2 marca 2025 roku, miała 103 lata.

Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w rodzinnym grobowcu Komorowskich.

Miejsce jest skromne, otoczone zielenią i zadbane przez bliskich.

Na tablicy widnieją nazwiska przodków Komorowskich, żołnierzy, naukowców i działaczy.

To grób, który w Dzień Wszystkich Świętych odwiedza sam Bronisław Komorowski.

Gdzie spoczywa matka Bronisława Komorowskiego

Grób Jadwigi Teresy Komorowskiej znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie, w historycznej części cmentarza, nieopodal muru oddzielającego jedną z głównych alei.

To rodzinny grobowiec Komorowskich, z prostym kamiennym krzyżem i wyrytymi nazwiskami przodków, wśród nich Bronisława i Zygmunta Komorowskich, żołnierzy Armii Krajowej, a także Hektora, Juliusza i Marii Komorowskich.

Na płycie z nazwiskami umieszczono białą tabliczkę z imieniem Jadwigi Komorowskiej i datą śmierci 2 marca 2025 r.. Przed grobem stoją donice z wrzosem i chryzantemami, a na płycie leżą świeże kwiaty i zapalone znicze.

Miejsce z historią i pamięcią

Wokół grobu panuje cisza. Mimo jesiennych liści, miejsce jest zadbane i pełne życia, dzięki rosnącym obok drzewom i zielonym płożącym roślinom. Kamień nagrobny nosi ślady upływu czasu, co tylko podkreśla jego historyczny charakter. To jeden z tych warszawskich grobów, które łączą wiele pokoleń jednej rodziny o patriotycznych korzeniach.

To właśnie w tym miejscu Bronisław Komorowski, odwiedzając grób rodziców, zatrzymuje się najdłużej. Na zdjęciach widać, jak modli się przy mogile, stojąc obok matki, a później sam kontynuuje tę tradycję pamięci.

Kim była Jadwiga Komorowska

Jadwiga Teresa Komorowska była osobą niezwykle ciepłą i oddaną rodzinie. Przeżyła ponad stulecie historii Polski, od II Rzeczypospolitej, przez okupację, PRL, aż po czasy wolnej Polski.

Do końca życia zachowała pogodę ducha i bystrość umysłu. W kręgu rodziny i znajomych była znana z humoru i elegancji, a jej długowieczność budziła podziw. Zmarła 2 marca 2025 roku, pozostawiając po sobie wielką rodzinę i wdzięczną pamięć.

Rodzinny grób Komorowskich

Na wspólnej mogile, w centrum której stoi prosty kamienny krzyż, wyryte są nazwiska kilku pokoleń Komorowskich. Wśród nich można odnaleźć:

Zygmunta Komorowskiego, historyka i profesora, ojca Bronisława Komorowskiego,

Bronisława Komorowskiego, żołnierza Armii Krajowej,

Marię-Magdalenę Komorowską z Alecz-Górskich,

a także Juliusza i Hektora Komorowskich, przedstawicieli starszego pokolenia rodu.

Ta część Starych Powązek to miejsce szczególne, wypełnione historią rodzin, które odegrały ważną rolę w życiu publicznym Polski.

Pamięć, tradycja i symbol

Grób Jadwigi Komorowskiej jest prosty, ale wymowny. Nie ma tu marmurowych zdobień ani wystawnych inskrypcji. Jest natomiast cisza, zieleń i historia, którą czuć w każdym fragmencie kamienia. To miejsce, które przypomina, że pamięć o bliskich to nie tylko tradycja Wszystkich Świętych, ale też szacunek dla korzeni.

Poranny VOD 2 28.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.