Jachira uderza w program 500+ i 800+: „Rozdawnictwo, które szkodzi Polsce!”

Zdaniem Klaudii Jachiry, pomimo wydania gigantycznej kwoty 305 miliardów złotych, program 500+ nie przyniósł poprawy w liczbie narodzin. Zakładanie, że pieniądze zachęcą ludzi do zakładania rodzin, posłanka uważa za błędne. „Zakładanie, że ktoś będzie chciał mieć dzieci tylko dlatego, że dostanie na nie kilkaset złotych, jest obrażaniem tych ludzi” – mówi. Posłanka zwraca także uwagę na kwestię pomocy socjalnej, która – jej zdaniem – nie trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Przekazywanie pieniędzy „do ręki” bez kontroli nad tym, jak są wydawane, nie jest, według Jachiry, rozwiązaniem problemu. Co więcej, uważa, że programy takie jak 500+ i 800+ mogą wręcz napędzać biedę, zamiast ją zmniejszać.

Lepsze rozwiązania – darmowe obiady i dentyści w szkołach

Jachira podkreśla, że zamiast bezpośredniego rozdawnictwa, bardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie darmowych obiadów dla dzieci w szkołach oraz przywrócenie gabinetów dentystycznych. Jej zdaniem, takie działania byłyby tańsze i miałyby realny, pozytywny wpływ na dzieci.

Aktywizacja zawodowa a 800+ – czy program sprzyja bierności?

Zdaniem posłanki, program 800+ ma także negatywny wpływ na rynek pracy. Jachira twierdzi, że wiele osób, które mogłyby wrócić do pracy, decyduje się na życie z zasiłków, rezygnując z aktywności zawodowej. „Wiem, że przez to świadczenie są ludzie, którzy w ogóle się do pracy nie wybierają” – podkreśla.

Kompromis z warunkami?

Choć Jachira zdecydowanie krytykuje obecny kształt programu 800+, przyznaje, że byłaby skłonna poprzeć kompromisowe rozwiązania. Jednym z nich mogłoby być ograniczenie świadczenia dla osób najbogatszych i skierowanie pomocy do tych, którzy faktycznie jej potrzebują. Jednak sama przyznaje, że obecnie w tej kwestii pozostaje w mniejszości w Sejmie.

Czy program 500+ i jego rozszerzenie do 800+ mają szansę stać się filarem polityki społecznej, który rzeczywiście przyniesie długofalowe korzyści? Jachira w swoim wpisie pozostaje sceptyczna i podkreśla, że to rozdawnictwo, które nie pomaga w wyciąganiu ludzi z ubóstwa, ani nie sprzyja poprawie demografii. Jej zdaniem, należy szukać innych rozwiązań – takich, które skierują wsparcie tam, gdzie naprawdę jest potrzebne. Ciekawym porównaniem może być tu przykład Szwecji, której system polityki socjalnej faktycznie sprzyjał wzrostowi naturalnemu.

W Szwecji od lat obowiązuje szeroko rozbudowana polityka prorodzinna, ale w przeciwieństwie do modelu polskiego, tam nacisk kładzie się na realne wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci. Zamiast jednorazowych transferów pieniężnych, oferuje się rodzicom dostęp do taniej i wysokiej jakości opieki przedszkolnej, elastyczne urlopy rodzicielskie, a także bezpłatne usługi zdrowotne i edukacyjne dla dzieci. Efekt? Systematyczny wzrost liczby urodzeń i jednocześnie aktywizacja zawodowa rodziców, którzy dzięki takiej polityce mają większą możliwość pogodzenia pracy z wychowaniem dzieci. W tym kontekście Jachira pyta, czy nie lepiej byłoby skierować środki publiczne właśnie na poprawę jakości usług publicznych, takich jak edukacja i opieka zdrowotna, zamiast bezpośredniego rozdawnictwa gotówki, które – jak twierdzi – jedynie wzmacnia bierność zawodową i społeczną.

Czy Polska powinna wzorować się na takich krajach jak Szwecja, czy trwać przy modelu, który – jak wskazują badania – nie przynosi oczekiwanych efektów demograficznych i społecznych?

