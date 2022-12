Klaudia Jachira w centrum uwagi w Sejmie

Klaudia Jachira bez wątpienia jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych polityczek opozycji, która nie stroni od ubarwiania swoich sejmowych wystąpień. Ostatnio zaś podeszła do siedzącego w ławie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z przygotowanym telefonem. Chciała zrobić nagranie z politykiem, doszło jednak do przepychanki. Wokół Klaudii Jachiry i Jarosława Kaczyńskiego zebrało się wielu polityków, w tym Ryszard Terlecki i Mariusz Błaszczak. Marek Suski z kolei wyrwał telefon z rąk posłanki KO i odniósł go zaniósł do sekretarza obrad. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek próbowała zwrócić jej uwagę i zaprowadzić porządek na Sali, jednak zamieszanie wciąż trwało. Inny polityk podszedł do grupki, a następnie oddał telefon właścicielce. Ta odeszła, pokazując go w stronę polityków PiS.

Jachira vs. Kaczyński - komentarze

Część tego zdarzenia nagrał polityk Konfederacji Artur Dziambor. - Co to jest za gimbaza to ja nie mam pytań… Poseł Jachira Klaudia poszła nagrać J. Kaczyńskiego, poseł Marek Suski wyrwał jej telefon i zaniósł do sekretarza obrad. Telefon odzyskała. Początku nie nagrałem – napisał na Twitterze. - To właśnie za te pytania poseł Suski wyrwał mi telefon z ręki i kłamał w żywe oczy, że go nie ma. Tak się zachowują, gdy tylko zobaczą, że ktoś dokumentuje ich podłe czyny i antypolskie działani – napisała z kolei Klaudia Jachira, pokazując początek nagrania: najpierw skierowała kamerę na Antoniego Macierewicza, nazywając go „ruskim agentem”, a następnie skierowała obiektyw w stronę Jarosława Kaczyńskiego, nazywając go „zleceniodawcą”. Następnie podeszła do prezesa PiS pytając, jak się czuje. Zaraz potem nagranie się urywa. Bez wątpienia to był dzień pełen wrażeń dla polityków wszystkich frakcji.

To właśnie za te pytania poseł Suski wyrwał mi telefon z ręki i kłamał w żywe oczy, że go nie ma. Tak się zachowują, gdy tylko zobaczą, że ktoś dokumentuje ich podłe czyny i antypolskie działania. pic.twitter.com/s4Lu6R8pwu— Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) December 2, 2022

Co to jest za gimbaza to ja nie mam pytań… Poseł @JachiraKlaudia poszła nagrać J. Kaczyńskiego, poseł @mareksuski wyrwał jej telefon i zaniósł do sekretarza obrad. Telefon odzyskała. Początku nie nagrałem. pic.twitter.com/cQ7oPmmY60— Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) December 1, 2022

Macierewicz ze swoim „kłamstwem smoleńskim” w poprawce do uchwały Sejmu o uznaniu Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm po raz kolejny podzielił całą klasę polityczną i skopromitował PiS . To działanie służy Rosji - Macierewicz. Sejm skanduje „ruski agent” pic.twitter.com/u4fCen0gKW— Piotr Borys (@piotr_borys) December 1, 2022

