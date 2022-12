Jacek Sasin zapytany o ceny paliw od stycznia 2023. Pójdą mocno w górę? Minister wprost

Jacek Sasin, czyli szef Ministerstwa Aktywów Państwowych w rozmowie z Jackiem Prusinowskim od razu został zapytany o to, co zapowiadał w poniedziałek Jarosław Kaczyński, czyli komisję ds. polityki energetycznej, od czasów rządów PO: - W tym czasie najwięcej złego się stało, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo energetyczne - przyznał Sasin zapytany o to, czy to "grillowanie PO". - Jest co badać - ocenił krótko Sasin. Dopytany o sprawę przypomniał, że w okresie rządów PO dochodziło do dziwnych wątków związanych z negocjacjami z Rosjanami: - To trzeba pokazać, dlaczego takie próby uzależnienia Polski od rosyjskiego gazu zapadały.

Sasin na temat tego, czy od stycznia 2023 ceny paliw pójdą mocno w górę: - Mam nadzieję, że tak nie będzie. Przypomnę, że w ramach tarczy antyinflacyjnej zredukowaliśmy VAT do zera, niestety musimy w skutek decyzji Komisji Europejskiej go przywrócić. (...)

W rozmowie pojawił się również temat węgla, Jacek Sasin zapewnił, że węgla nie zabraknie. - Węgla nie zabraknie na pewno. Do końca tego roku nie zabraknie, a po nowym roku będzie go znacznie więcej, niż deklarują samorządy, mówiąc o tym, ile potrzebują.

Jacek Sasin to jeden z najważniejszych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Poseł na Sejm z listy PiS VII, VIII i IX kadencji (od 2011).