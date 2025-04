Jacek Sasin ostro o Donaldzie Tusku! Nie gryzł się w język

Jacek Sasin w Radiu ZET stwierdził, że marsz PO nie wpłynie na kampanię PiS. "Prawdziwy marsz patriotów będzie 18 maja i to będzie marsz do urn wyborczych" - powiedział. Polityk podkreślił, że PiS nie zamierza konkurować z PO w organizacji marszów, ponieważ partia rządząca skupia się na bezpośrednim kontakcie z wyborcami w terenie. Sasin skrytykował również Donalda Tuska, sugerując, że PO ma nieograniczony dostęp do zasobów państwa, co pozwala na zwożenie działaczy autokarami do Warszawy.

- Nie mamy dziś pieniędzy, jak ma Tusk - który ma nieograniczony dostęp do zasobów państwa - by zwozić działaczy autokarami do Warszawy. Zdaniem Sasina, jego partia i kandydat działają odwrotnie - powiedział.

Sasin o Trzaskowskim i Tusku

Sasin skomentował zmianę terminu marszu PO, ironizując na temat "heroizmu" Rafała Trzaskowskiego. Jego zdaniem, sprzeciw Trzaskowskiego wobec Tuska w tej sprawie to jedynie "ustawka". Sasin uważa, że Tusk jest "kamieniem u szyi" Trzaskowskiego, co ma być widoczne nawet dla polityków koalicji rządzącej.

Polityk PiS wyraził sceptycyzm wobec wiarygodności sondaży, sugerując, że niektóre ośrodki badawcze są finansowane przez państwo lub partię rządzącą. Sasin stwierdził, że wewnętrzne sondaże PiS dają partii "wielki spokój" w kontekście pierwszej tury wyborów. Odnosząc się do ewentualnej porażki Karola Nawrockiego, Sasin zapewnił, że nie doprowadzi ona do rozpadu PiS.

Sprawa Cyby

Jacek Sasin skomentował sprawę Cyby, krytykując minister Ejchart za rzekome mijanie się z prawdą w kwestii nadzoru nad skazanym. Sasin uważa, że odpowiedzialność za zwolnienie Cyby do otwartego DPS-u ponosi sędzia i minister sprawiedliwości, który nie zaskarżył postanowienia sądu. Polityk PiS zarzucił ministrowi Bodnarowi "ręczne sterowanie prokuraturą" i stwierdził, że jest on "postacią tak skompromitowaną", że dyskusja o jego dymisji jest bezcelowa. Sasin uważa, że sprawa Cyby to "sygnał, pokazujący, że cokolwiek zrobisz przeciwko PiS, nawet dopuścisz się zbrodni, w perspektywie czasu cię obronimy".

Odnosząc się do nałożenia przez USA 20% cła, Jacek Sasin wyraził zaniepokojenie i zapytał, jakie działania podejmuje rząd w celu ochrony polskich interesów. Polityk PiS skrytykował premiera Tuska za komunikację z prezydentem USA za pomocą "filmików na Twitterze" i zapytał, dlaczego Tusk, Sikorski i inni przedstawiciele rządu nie interweniują w Waszyngtonie. Sasin uważa, że obecna sytuacja "definiuje, w jakim miejscu jest Polska" na arenie międzynarodowej.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jacek Sasin:

Sonda Weźmiesz udział w marszu, do którego zachęca: Donald Tusk - w dniu 25 maja Jarosław Kaczyński - w dniu 12 kwietnia Na żaden marsz się nie wybieram