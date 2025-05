Jacek Sasin broni Karola Nawrockiego. Mówi o ponadprzeciętnej uczciwości i empatii

Marek Jakubiak krytykuje Mentzena za to, że zaatakował Nawrockiego: "Sławek powinien się uspokoić"

W ostatnich dniach sprawa mieszkania Karola Nawrockiego budzi wiele emocji po obu stronach politycznego sporu. Część osób uważa, że zachowanie Karola Nawrockiego jest godne krytyki, inni zaś nie widzą w jego postępowaniu nic nagannego. Teraz do sprawy odniósł się Jacek Sasin.

- Sprawa jest całkowicie jasna. Dysponuje jednym mieszkaniem i potencjalnie w przyszłości będzie pewnie dysponował większą liczbą mieszkań. Ma akt notarialny, natomiast nie dysponuje tym mieszkaniem - mówił w RMF FM.

Poseł PiS podkreślił, że Karol Nawrocki posiada akt notarialny, co potwierdza jego prawa do nieruchomości, jednak sytuacja jest bardziej złożona. Zwrócił uwagę na transparentność kandydata na prezydenta w kwestii oświadczeń majątkowych.

- Niczego nie ukrywał, bo w oświadczeniach majątkowych nawet zapisywał więcej niż ma. Zrobił to dobrowolnie, z własnej woli. Nie miał takiego obowiązku. Pokazał, niczego nie ukrywał, zawsze wpisywał rzetelnie cały swój majątek. Było to weryfikowane - stwierdził.

Jacek Sasin wyraził także przekonanie, że cała sprawa świadczy o pozytywnych cechach Karola Nawrockiego.

- Ta sprawa, podobnie jak wszystkie poprzednie ataki na Karola Nawrockiego, pokazuje jego ponadprzeciętną, można powiedzieć, nie tylko uczciwość, ale i jakąś empatię.Poseł PiS argumentował, że Nawrocki wykazał się uczciwością i empatią w swoim postępowaniu - ocenił.

Jacek Sasin szczegółowo opisał sytuację związaną z zakupem mieszkania i pomocą osobie w trudnej sytuacji. Według niego prezes IPN nie tylko uratował osobę przed bezdomnością, ale także pozwolił jej dalej mieszkać w zakupionym mieszkaniu, wykazując się postawą humanitarną.

- Mimo że wyłożył pieniądze, pozwolił temu człowiekowi dalej tam mieszkać, dalej mu pomagał, dalej mu dawał pieniądze, mimo że już wszystko zapłacił przed 2017 rokiem. Po pierwsze uratował tego człowieka przed bezdomnością. Po drugie, jak kupił mieszkanie, to miał prawo powiedzieć temu właścicielowi: "Panie, to weź pan teraz zabierz swoje rzeczy, bo to mieszkanie już jest moje i je przejmuje. Mogę je wynająć, czerpać z niego korzyści". Nie zrobił tego humanitarnie. Pozwolił temu panu Jerzemu dalej w tym mieszkaniu mieszkać, mimo że za nie zapłacił - powiedział.

