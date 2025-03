Jacek Ozdoba otrzymuje pogróżki: "Zostały skierowane do odpowiednich służb"

W jednej z wypowiedzi mówiła o tym, że „żyjemy w czasach powojennych, gdzie po lasach grasują bandy” (wywiad z maja 2024), to my mamy być tymi bandami (...)? To nawiązanie do stosowania metod aparatu represji, w tym przesłuchań ze zmuszaniem do fałszywych zeznań i najgorszych metod komunistów. Bandy leśne to podziemie niepodległościowe, ludzie, którzy byli brutalnie mordowani przez komunistow. Co to są za skandaliczne słowa prokuratora? - pyta Jacek Ozdoba.