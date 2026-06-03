Jacek Ozdoba ostro odpowiada kongresmenom! Chodzi o Ziobrę

Dwóch kongresmenów Partii Demokratycznej zwróciło się do Sekretarza Stanu USA z prośbą o wyjaśnienia, czy jego zastępca mógł odegrać rolę w przyspieszeniu wydania wizy do Stanów Zjednoczonych dla byłego polskiego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Zbigniew Ziobro potwierdził swój wjazd do USA, który miał nastąpić na podstawie dokumentu przyznanego mu wraz z prawem do azylu otrzymanego na Węgrzech. Agencja Reuters donosiła o możliwej roli zastępcy sekretarza stanu USA w przyspieszeniu procesu wizowego.

W odpowiedzi na zapytania, europoseł PiS Jacek Ozdoba przedstawił kongresmenom swoje oświadczenie, w którym oskarża obecny polski rząd o "masowe prześladowania polityczne" konserwatystów, polityków, dziennikarzy i przedstawicieli Kościoła katolickiego, przedstawiając sprawę Ziobry jako "zemstę" za jego działania.

22 maja agencja Reuters poinformowała, że dwóch członków Izby Reprezentantów, reprezentujących Partię Demokratyczną, skierowało oficjalne zapytanie do Sekretarza Stanu USA, Marco Rubio. Ich prośba dotyczyła ustalenia, czy jego zastępca, Christopher Landau, mógł odegrać rolę w przyspieszeniu procesu wydawania wizy do Stanów Zjednoczonych dla byłego polskiego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny potwierdził swoją obecność w Stanach Zjednoczonych. W swoim oświadczeniu podkreślił, że nie uciekł z Polski, a jego wjazd do USA odbył się na podstawie dokumentu przyznanego mu wraz z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech. Agencja Reuters donosiła, że to właśnie zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau, miał wydać polecenie umożliwiające Zbigniewowi Ziobrze wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedź Jacka Ozdoby

W reakcji na zapytania amerykańskich kongresmenów, Jacek Ozdoba, europoseł PiS, przekazał im swoje oświadczenie. Już na wstępie Ozdoba wyraził swoje oburzenie, stwierdzając, że "to pytanie wynika albo z waszej niewiedzy, albo zakłamania". Polityk w swoim oświadczeniu szeroko opisał, jego zdaniem, trwające prześladowania polityczne w Polsce po wyborach w 2023 roku.

- W Polsce po przegranych przez konserwatystów wyborach w 2023 roku, trwają ciągłe prześladowania polityczne osób związanych z poprzednim prawicowym rządem. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest niewinny, jest ścigany za tropienie korupcji i złodziejstwa wśród najbliższych współpracowników obecnego premiera Donalda Tuska. Działania wobec niego to zemsta! - stwierdził. - W Polsce trwają masowe prześladowania konserwatystów, polityków, prawicowych dziennikarzy, przedstawicieli Kościoła katolickiego - dodał.

W dalszej części oświadczenia Jacek Ozdoba wymienił konkretne osoby i zdarzenia, które mają świadczyć o politycznych prześladowaniach.

- Nielegalny prokurator krajowy postawił już zarzuty motywowane politycznie byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, byłemu wicepremierowi i ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi, byłym szefom służb specjalnych Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, byłemu szefowi Kancelarii Premiera Michałowi Dworczykowi, prześladowany jest także wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Na liście osób z którymi walczy liberalny rząd wrogiem numer jeden jest minister Zbigniew Ziobro! Władza nie zadawała się tylko atakami na prawicowych polityków, media i kościół, prześladowani są także urzędnicy, sędziowie i prokuratorzy - napisał.

Polityk PiS zwrócił również uwagę na działania służb, które miały miejsce w ostatnim czasie.

- W ciągu ostatniego tygodnia służby pod pretekstem fałszywych alarmów wkroczyły do domów dziennikarzy związanych z Telewizją Republika – największą stacją konserwatywną w Europie, w której komentatorem został Zbigniew Ziobro", w tym "do prywatnego mieszkania prezesa i naczelnego tej stacji, redaktora Tomasza Sakiewicza - czytamy.

- Pod pretekstem alarmów pożarowych, bombowych czy podejrzeń śmierci, służby wkraczały do domów byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, szefa największej partii opozycyjnej PiS Jarosława Kaczyńskiego, a także wyłamano drzwi i wkroczono do mieszkania matki Prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Wszyscy ci ludzie, ofiary fałszywych alarmów są związani z prawicą. Tak wygląda sytuacja w moim kraju - opisał.

Apel Jacka Ozdoby

Na zakończenie swojego oświadczenia, Jacek Ozdoba podziękował amerykańskim urzędnikom za ich postępowanie. Napisał, że "zachowali się zgodnie z prawem i umożliwili wjazd do USA byłemu ministrowi sprawiedliwości, prześladowany we własnym kraju, który posługiwał się legalnym dokumentem i zgodnie z procedurami przekroczył granicę waszego kraju". Wyraził również nadzieję na dalsze wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych.

- Dziękuję władzom Stanów Zjednoczonych za poszanowanie zasad państwa prawa. Wierzę, że Ameryka jako lider wolnego świata zawsze będzie stała po stronie wolności, pluralizmu i prawa obywateli do reprezentowania swoich poglądów bez obawy o represje polityczne - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz ślub Jacka Ozdoby:

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