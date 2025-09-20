Jacek Ozdoba już po ślubie! Europoseł powiedział "tak" pięknej Izabeli

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-09-20 19:50

Jacek Ozdoba, europoseł i były wiceminister klimatu, w sobotę 20 września 2025 roku stanął na ślubnym kobiercu. W jednym z warszawskich kościołów powiedział sakramentalne „tak” swojej ukochanej Izabeli. Jak mówił nam polityk - para poznała się przy okazji współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej.

  • Jacek Ozdoba (33 l.) poślubił Izabelę, kobietę spoza świata polityki, w ceremonii pełnej emocji i wzruszeń, w gronie najbliższych.
  • Panna młoda olśniła prostą, szykowną suknią i bukietem białych kwiatów, a para odjechała zabytkowym Saabem.
  •  Izabela jest ekonomistką, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawkiego, doktorantką na UKSW w Warszawie.

 Jacek Ozdoba wziął ślub!

Choć Jacek Ozdoba (33 l.) polityk PiS, europoseł jest już żonaty!  Ślub europosła odbył się w jednym z kościołów w Warszawie. Obecna była rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata polityki.

Żona europosła, Izabela, zachwyciła prostą, ale niezwykle  elegancką stylizacją. Miała na sobie dopasowaną białą suknię, która podkreślała jej zgrabną sylwetkę, a włosy upięte w delikatny kok odsłaniały twarz i ramiona. W dłoni panna młoda trzymała bukiet białych kalii – idealnie komponujący się z całością. Po uroczystości młodzi odjechali zabytkowym Saabem.

 Kim jest Izabela

Jak powiedział "SE" Jacek Ozdoba: "Iza to ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na UKSW w Warszawie. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych UE oraz integracji europejskiej. Jest także sprawnym organizatorem i managerem."

Polityk ujawnił też, że poznali się przy okazji współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej:

"Jej wiedza i intuicja polityczna od razu zrobiły na mnie duże wrażenie. Polityka to faktycznie obszar, w którym się rozumiemy, a to w moim zawodzie jest bardzo ważne - dodał polityk.

Ozdoba zdradził też, jak spędzają wolne chwile - "Prywatnie lubimy spędzać czas na długich spacerach i aktywnie wypoczywać na żaglach czy rowerach. No i oczywiście nasz czworonożny przyjaciel zajmuje ważne miejsce w naszym życiu."

