Jacek Ozdoba już po ślubie! Europoseł powiedział "tak" pięknej Izabeli

Jacek Ozdoba (33 l.) poślubił Izabelę, kobietę spoza świata polityki, w ceremonii pełnej emocji i wzruszeń, w gronie najbliższych.

Panna młoda olśniła prostą, szykowną suknią i bukietem białych kwiatów, a para odjechała zabytkowym Saabem.

Izabela jest ekonomistką, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawkiego, doktorantką na UKSW w Warszawie.

Choć Jacek Ozdoba (33 l.) polityk PiS, europoseł jest już żonaty! Ślub europosła odbył się w jednym z kościołów w Warszawie. Obecna była rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele świata polityki.

Żona europosła, Izabela, zachwyciła prostą, ale niezwykle elegancką stylizacją. Miała na sobie dopasowaną białą suknię, która podkreślała jej zgrabną sylwetkę, a włosy upięte w delikatny kok odsłaniały twarz i ramiona. W dłoni panna młoda trzymała bukiet białych kalii – idealnie komponujący się z całością. Po uroczystości młodzi odjechali zabytkowym Saabem.

Kim jest Izabela

Jak powiedział "SE" Jacek Ozdoba: "Iza to ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na UKSW w Warszawie. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych UE oraz integracji europejskiej. Jest także sprawnym organizatorem i managerem."

Polityk ujawnił też, że poznali się przy okazji współpracy nad projektami analitycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej:

"Jej wiedza i intuicja polityczna od razu zrobiły na mnie duże wrażenie. Polityka to faktycznie obszar, w którym się rozumiemy, a to w moim zawodzie jest bardzo ważne - dodał polityk.

Ozdoba zdradził też, jak spędzają wolne chwile - "Prywatnie lubimy spędzać czas na długich spacerach i aktywnie wypoczywać na żaglach czy rowerach. No i oczywiście nasz czworonożny przyjaciel zajmuje ważne miejsce w naszym życiu."

