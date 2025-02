O tym, że po nawiązaniu do zachowania Jacka Ozdoby w związku z wystąpieniem Adama Bodnara, pisaliśmy ostatnio. Przypomnijmy, że po tym, jak media opisały, to co działo się Parlamencie Europejskim, pod adresem Ozdoby wylał się okrutny hejt, a nawet poważnie brzmiące groźby. - Tego sku**** ozdobę trzeba odstrzelić! Europoseł PiS Jacek Ozdoba zakłócił w czwartek posiedzenie komisji w Parlamencie Europejskim, na którym minister sprawiedliwości Adam Bodnar prezentował priorytety polskiej prezydencji. Ozdoba krzyczał... - wpis o takiej treści opublikowała w sieci jedna z internautek.

Ozdoba zdecydował, że nie może zostawić tego bez odzewu i postanowił działać. Zdecydował się na złożenie zawiadomienie w sprawie kierowanych pod jego adresem gróźb. W sieci podsumował sprawę tak:

Czy Policja podejmie tak szybkie działania jak w sprawie Owsiaka? Składam zawiadomienie w sprawie gróźb skierowanych wobec mnie. Brawo uśmiechnięci! „Tego skur….. ozdobę trzeba odstrzelić”! Profil obserwuje polityk PO.

Dlaczego Jacek Ozdoba wspomniał Jerzego Owsiaka? Wiele osób pamięta, że jeszcze przed finałem WOŚP, który odbył się kilka tygodni temu, pod adresem Owsiaka sypały się okrutne groźby. Policja zadziałała bardzo szybko i zatrzymała podejrzanych o wypisywanie gróź w sieci czy też osób, które dzwoniły do siedziby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z pogróżkami. Wśród osób, które miały z tego powodu kłopoty był m.in. 71-latek i 66-letnia mieszkanka Torunia.

Czy groźby w sieci są karane? Przegląd przepisów prawnych

Przepisy regulują to, czy groźba jest karalna. Art. 190 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego podaje definicję groźby karalnej.

1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Groźba karalna może być wyrażona ustnie, pisemnie, ale też za pośrednictwem takich środków komunikacji jak e-maile czy wiadomości i komentarze w mediach społecznościowych. Kluczowe jest jednak to, czy owa groźba była wystarczająco wyraźna, by mogła być rozumiana jako zapowiedź popełnienia przestępstwa. Co ważne, groźby zawsze są ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej, a nie z urzędu. Osoba, której groźba dotyczy, a która czuje się pokrzywdzona musi zgłosić przestępstwo na policję lub w prokuraturze. To stanowi podstawę do rozpoczęcia postępowania.

