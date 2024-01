Iwona Śledzińska-Katarasińska nie żyje. Była posłanką rekordzistką

Prezydent wygłosi orędzie. Mastalerek zdradza, co powie Duda i krytykuje Tuska

Iwona Śledzińska-Katarasińska nie żyje. Zasiadała w Sejmie rekordowo długo

Wiele osób wspomina Iwonę Śledzińską-Katarasińską, po tym jak świat polityki obiegła w Nowy Rok wieść, że była posłanka Platformy Obywatelskiej nie żyje. Tę informację przekazała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, dodając, że kobieta zmarła w wieku 82 lat po walce z ciężką chorobą. Iwona Śledzińska-Katarasińska zasiadała w izbie niższej parlamentu nieprzerwanie od 1991 do 2023 r., co czyni ją w tej kwestii rekordzistką. Na początku kandydowała z list Unii Demokratycznej, by w 1997 r. reprezentować Unię Wolności. Od 2001 r. kandydowała już z list Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej.

Najpierw dziennikarka, później polityczka

Iwona Śledzińska-Katarasińska urodziła się w Komornikach w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim 3 stycznia 1941 r. Ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Najpierw działała w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a w latach 80. wystąpiła z niej i reprezentowała ówczesną opozycję antykomunistyczną. Pracowała jako dziennikarka ("Dziennik Łódzki", "Głos Robotniczy", "Gazeta Wyborcza"), ale na początku lat 90. rozpoczęła karierę polityczną, zaczynając od zostania radną miejską w Łodzi. Jako posłanka była przewodniczącą Komisji Kultury i Środków Przekazu (w latach 2005-2015), a w 2010 została członkiem Rady Programowej TVP, której to później przewodniczyła. W 2023 r. po raz kolejny ubiegała się o mandat posłanki z okręgu łódzkiego, ale tym razem bezskutecznie.