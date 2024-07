Iskrzy w kierownictwie PiS. Ostra sprzeczka Szydło z Terleckim. O co poszło politykom?

Jarosław Kaczyński:"Nie róbmy z tego problemu"

Wymiana zdań pomiędzy liderami PiS rozpoczęła się od wyboru Barbary Nowak, która została wybrana szefową krakowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. "Była kuratorka oświaty zastąpiła na tym stanowisku Michała Drewnickiego, który nie został wcześniej poinformowany o decyzji. O odwołaniu dowiedział się dopiero od dziennikarza" -czytamy w gazeta.pl.

Ta decyzja nie spotkała się z pozytywną oceną byłej premier Beaty Szydło, która stwierdziła na platformie X:

"To nie może być prawda. Ktoś musiałby stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i super szef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim, to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali".

Tymczasem zareagował na jej słowa również prezes PiS Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że - przy całym moim szacunku i sympatii do pani premier, jest to po prostu jej prywatna opinia, z którą ja się radykalnie nie zgadzam - stwierdził. Zaznaczył następnie, że "to się zdarza" i że nie zawsze zgadzali się nawet wówczas, gdy kierowała pracami rządu. - Taka jest polityka, takie jest życie. Nie róbmy z tego problemu - zaznaczył Kaczyński.

Do dyskusji włączył się na platformie X poseł Ryszard Terlecki, który stwierdził, że Szydło nie było na zebraniu.

"Jakieś dziwne lamenty nad wczorajszymi zmianami powiatowych władz PiS, które Zarząd Wojewódzki przeprowadził niemal jednogłośnie (1 wstrzymujący). A Pani Premier Szydło nie pofatygowała się na zebranie, które teraz krytykuje" - ocenił polityk PiS.

Następnie Beata Szydło opublikowała dzisiaj (30.07) kolejny wpis dotyczący sytuacji partii w województwie małopolskim.

"PiS, dzięki pracy swoich lokalnych struktur, niezmiennie od lat, notuje w Małopolsce bardzo dobre wyniki wyborcze. Wręcz najlepsze w skali kraju. Mimo to część działaczy PiS w Małopolsce opowiedziało się za dokonaniem wielu drastycznych ruchów kadrowych na stanowiskach lokalnych pełnomocników partii. Mam nadzieję, że nowa wizja przyczyni się rzeczywiście do jeszcze lepszych wyników PiS, do przyciągnięcia nowych wyborców i do napełnienia struktur partyjnych niezbędnym entuzjazmem" - napisała europosłanka.

Jak czytamy w gazeta.pl, "decyzja o zmianie kierownictwa struktur PiS jest pokłosiem problemów w małopolskim sejmiku. Partii dopiero po trzech miesiącach udało się wybrać marszałka województwa, po uprzednim pięciokrotnym odrzuceniu kandydatury protegowanego Kaczyńskiego Łukasza Kmity. Ostatecznie funkcję objął Łukasz Smółka".

Kora Jackowska i Ryszard Terlecki byli kiedyś parą. Nieprawdopodobne, a jednak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.