Inwigilacja Pegasusem jak w państwach totalitarnych. Mleko się rozlało

Rząd dwutygodniowy. Hołownia: „Nie umieją przegrywać”

Program „Dudek o polityce” omawia najważniejsze wydarzenia polityczne, nie mogło zabraknąć kwestii „rządu dwutygodniowego” pod przywództwem Mateusza Morawieckiego.

Przytoczono wypowiedź nowego marszałka sejmu, Szymona Hołowni. Zarzucił rządzącym, że nie umieją przegrywać. Według opinii marszałka sejmu, powołanie rządu skazanego na upadek jedynie opóźni rozwiązania ważnych problemów, ze szkodą dla Polski. Szymona Hołownia uznał, że kwestia rządu tymczasowego jest „poniżej cywilizowanych standardów”.

Sprawa wiatraków: afera czy mikroafera?

W programie "Dudek o polityce" przytoczono wypowiedź premiera Morawieckiego, który chciał wyciągnąć jak najwięcej skandalu z afery wiatrakowej. Według szefa rządu ustawa nie powstawała w polskim parlamencie.

W programie wyrażono opinię, że mówienie o aferze jest przesadzone, jednak przyszłemu rządowi powinna się zaświecić lampka ostrzegawcza. Nie można wykluczyć, że za przyjęciem ustawy lobbowała firma SIEMENS, której ze względów ekonomicznych bardzo zależało na przeforsowaniu zmian w prawie oraz dostarczeniu za wynagrodzeniem technologii do wiatraków. To tylko spekulacje, które potencjalnie mogą być bardzo szkodliwe od strony wizerunkowej.

Afera z inwigilacją. Skala możliwości programu Pegasus

Program autorstwa profesora Antoniego Dudka w ostatnim odcinku skupił się na służbach specjalnych, które weszły w posiadanie potężnej broni, będącej innowacyjnym systemem do szpiegowania.

Pegasus umożliwia przejęcie kontroli nad każdym komputerem i każdym smartfonem z dostępem do Internetu. Służby specjalne dysponujące Pegasusem mogą nagrywać i inwigilować każdego, kogo chcą, bez jego wiedzy.

Sławomir Mentzen uznał, że działanie poprzedniego rządu w tej kwestii było „nielegalne, niemoralne i obrzydliwe”.

Rozwinął, że nielegalny był sam zakup oprogramowania, a także przekazanie go CBA oraz używanie. Mentzen zaznaczył, że pretekstem było zwalczanie przestępczości. Jednak Polska nie jest krajem wielkich mafii w stylu sycylijskim. Według Mentzena użyto absurdalnego pretekstu, aby zdobyć narzędzie do masowej inwigilacji obywateli, na niewyobrażalną do tej pory skalę.

Gość Programu „Dudek o polityce”, Piotr Niemczyk generalnie poparł zarzuty Mentzena. Jednocześnie ujawniono informację z kategorii sensacyjnych. Izraelski operator systemu Pegasus prawdopodobnie posiada możliwość jakiejś formy wglądu lub utrzymywania kopii nagrań z Pegasusa w innych krajach. Z jednej strony to tylko spekulacje, jednak z kategorii tych uprawdopodobnionych.

Były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu UOP o służbach specjalnych w czasach PiS

Gość Programu podkreślił kwestię, która nie jest ujawnieniem wielkiej tajemnicy, jednak zwraca uwagę na niepokojące zjawisko – upolitycznienie służb specjalnych. Według niego potrzebny jest audyt w tych jednostkach. Wyraził ponadto opinię o inicjatywie likwidacji CBA. Uznał, że formacja ma bardzo słabe statystyki jednak rozwiązanie jej mogłoby zostać źle odczytane przez społeczeństwo.

Afera z Pegasusem z pewnością nieraz rozpali polityczne emocje w obecnej kadencji sejmu. W programie autorstwa prof. Antoniego Dudka mogliśmy poznać zapowiedź tych emocji.