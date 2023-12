i Autor: Julia Dragović

Incydent z udziałem marszałka Hołowni

Intruz zakłócił obrady Sejmu! Politycy PiS: lobbysta! Wiemy, kim był nieproszony gość

abr | PAP 22:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Podczas obrad Sejmu, wieczorem 7 grudnia marszałek Szymon Hołownia spytał kogoś na sali obrad, czy jest posłem, ponieważ nie miał okazji jeszcze go poznać. Ponieważ nie był to parlamentarzysta, Hołownia wezwał Straż Marszałkowską do interwencji. Intruz opuścił salę, ale politycy PiS w mocnych słowach skrytykowali zarządzanie Sejmem przez lidera Polski 2050.