Interwencja posłów PiS. Chodzi o PKN Orlen

Zgodnie z opublikowanymi wynikami za II kwartał i I połowę roku, zysk netto Grupy Orlen za sześć miesięcy tego roku wyniósł 2 mld 761 mln zł i był niższy o 12 mld 729 mln zł niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W związku z publikacją raportu posłowie PiS Michał Moskal i Anna Gembicka udali się z kontrolą poselską do mieszczącej się w Warszawie siedziby głównej Grupy Orlen. Chcą się dowiedzieć - jak mówił Moskal na konferencji prasowej - "co w ciągu pół roku zarządzania przez nowy zarząd tą spółką się takiego wydarzyło, że spółka, która była narodowym czempionem, który generowała niewiarygodne dochody i również dochody do budżetu państwa, która zabezpieczała Polaków, jest w tak szybkim czasie doprowadzona do takiego stanu". "Te wyniki finansowe są porażające" - powiedział poseł PiS.

"Tutaj nasuwają się kolejne pytania: jeżeli taka jest sytuacja finansowa spółki to jak będą wyglądały inwestycje i akwizycje, które były planowane przez Grupę Orlen i realizowane w poprzednich latach; czy czeka nas ograniczenie tych inwestycji; czy będą mniejsze środki; co z planowymi akwizycjami; czy będą one kontynuowane i dlaczego Grupa - tak, jak w poprzednich latach - nie prezentuje obecnie informacji o daninach odprowadzanych do budżetu państwa" - mówił poseł przed siedzibą spółki.

Politycy PiS chcą także sprawdzić, skąd biorą się wysokie zyski Grupy ze sprzedaży detalicznej w pierwszym półroczu 2024 r. "Wszystko wskazuje na to, że mimo tego, że spółka ma wyniki nieporównywalnie gorsze niż były w poprzednich latach, to zyski ze sprzedaży detalicznej, czyli tego, co bezpośrednio obciąża kieszenie Polaków, w tym pierwszym półroczu wzrosły" - stwierdził Moskal.

💬 Poseł PiS @AnnaGembicka: Warto też przypomnieć tą słynną wypowiedź Donalda Tuska dotyczącą paliwa po 5,19. Kiedy Donald Tusk to mówił, cena za baryłkę ropy to było około 120 dolarów. Teraz to jest około 79-77 dolarów. I co? I paliwa po 5,19 dalej nie mamy. To wszystko… pic.twitter.com/6muDzLCLlN— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) August 23, 2024