Wiemy na jaki cel odprawę przeznaczy minister Gembicka. Jej ziomkowie się ucieszą

Po co naprawdę Radosław Sikorski Donaldowi Tuskowi? Bardzo konkretny cel. To rozsierdzi PiS!

Niemal pewne jest, że w poniedziałek nowy gabinet Mateusza Morawieckiego nie uzyska w Sejmie wotum zaufania. Tym samym, po zaledwie dwóch tygodniach, zakończy swoją działalność. To wystarczy, żeby ministrowie otrzymali odprawy w wysokości jednej pensji, albo jak w Anny Gembickiej, która jest posłanką, bonus wyrównujący różnicę między ministerialnym i poselskim uposażeniem. - Przeznaczę te pieniądze dla organizacji pozarządowych z mojego regionu. Dla strażaków, czy kół gospodyń. Nie wiem dokładnie ile to będzie, nie miałam czasu żeby to policzyć. - mówi Anna Gembicka. Bliska współpracowniczka premiera twierdzi, że w ostatnich dniach pojawiała się w resorcie o 6 rano i opuszczała gmach ministerstwa co najmniej po 12 godzinach. - Wspólnie z posłem Jarosławem Sachajko (51 l.) i wiceministrem Januszem Kowalskim (45 l.) przygotowaliśmy i złożyliśmy na Radę Ministrów kilkanaście projektów ustaw i rozporządzeń. Chodzi min o dopłaty do kukurydzy, o większą dostępność kredytów 2% dla rolników, odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki, ustawę białkową, oraz lokalną półkę – wylicza minister i radzi swojemu następcy, którym najprawdopodobniej będzie Czesław Siekierski (71 l.)z PSL. - Niech zapozna się z naszymi projektami. Może brać z nas przykład. - mówi Gembicka. A tych słów bez odpowiedzi nie pozostawia Miłosz Motyka (31 l.). - Doceniam dobry humor pani minister. Niestety to nie wystarczy, żeby odrobić straty w rolnictwie, jakie zostały wyrządzone przez PiS. Radziłbym więcej pokory- kwituje rzecznik PSL.

