Niektóre warzywa staniały

Inflacja w dół, a ceny w górę. Ziemniaki droższe od bananów

Inflacja odpuszcza, ale ceny, choć wolniej, wciąż rosną. Według GUS w lipcu wskaźnik inflacji wyniósł ponad 10 proc., ale w całym I półroczu podwyżki były znacznie większe. Warzywa są przez to dziś o 34 proc. droższe niż w czerwcu ubiegło roku. Dodatkowo suche lato daje się we znaki rolnikom, przez co ziemniaki kosztują teraz od 3,50 do 5 zł za kilogram. Są droższe od bananów, które kupimy już po 3 zł.