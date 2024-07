Immunitet Romanowskiego, aborcja i wsparcie dla żołnierzy. Tym zajmuje się dziś Sejm!

W nocy Siły Zbrojne wydały ostrzeżenie dla Polaków! O co chodzi?

PRAWO ABORCYJNE

Sejm zajmie się projektem, który dotyczy częściowej depenalizacji i dekryminalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia karalności przerywania ciąży do jej 12 tygodnia za zgodą kobiety oraz w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu.

Pod koniec czerwca sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży poparła pierwszy z projektów, autorstwa Lewicy, który nowelizuje Kodeks karny. Do projektu przyjęto również poprawki współautorki projektu, posłanki Lewicy Anny Marii Żukowskiej, które przewidują zmiany polegające przede wszystkim na zniesieniu kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w aborcji za zgodą kobiety.

ŻOŁNIERZE Z WIĘKSZYMI PRAWAMI

Ponadto, posłowie mają przeprowadzić w czwartek drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw usprawniających działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o projekt przedłożony przez MON, który 19 czerwca przyjął rząd.

Projekt przewiduje możliwość użycia sił zbrojnych do samodzielnych działań - nie tylko w ramach wsparcia służb MSWiA - w czasie pokoju na terytorium kraju. Przewiduje także zapewnienie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom służb MSWiA w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni.

Projekt wprowadza do Kodeksu karnego przepis, który wyłącza odpowiedzialność za czyny popełnione w określonych warunkach. Chodzi o użycie przez żołnierza broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby.

IMMUITET ROMANOWSKIEGO

Posłowie mają też zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu b. wiceszefowi MS Marcinowi Romanowskiemu (PiS), któremu prokuratura przedstawiła 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa postawiła do tej pory zarzuty 11 osobom, z których trzy trafiły do aresztu.

Posłowie mają też pracować nad rządowym projektem ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, który zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. Jednym z celów ustawy jest włączenie w polski system prawny m.in. Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Sejm ma również przeprowadzić w czwartek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Projekt ten zgłosiło PiS, podpisało się pod nim ponad 140 tys. osób. Celem jest utrzymanie cen gazu i energii na dotychczasowym poziomie. Do końca czerwca obowiązywało zamrożenie cen energii elektrycznej dla uprawnionych odbiorców na poziomie 412 zł za MWh i gazu na poziomie 200,17 zł za MWh.