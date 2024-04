Ile kosztowała Polaków ochrona Kaczyńskiego i PiS? Za jeden rok 5 milionów zł!

O co chodzi?

"SE" dotarł do nowych informacji w sprawie zabezpieczania miesięcznic i ochrony władz PiS. Chodzi o 112 tysięcy policjantów

Widok funkcjonariuszy pod domem Jarosława Kaczyńskiego od dawna nie dziwi warszawiaków. Niezależnie od pogody czy dnia, policjanci przez całą dobę strzegli okolicy. Ile to mogło kosztować? Udało nam się dowiedzieć, jak wyglądały wydatki w latach 2016-2023. Kwoty są astronomiczne!

Warto zaznaczyć, że łącznie należało się 35 236 714,90 zł za działania policji na terenie Warszawy i Krakowa w latach 2016-2023. Kwota uwzględnia "roboczogodziny" 112 254 policjantów zaangażowanych w akcje oraz koszta związane z eksploatacją pojazdów służbowych.

Ile kosztowała ochrona domu Jarosława Kaczyńskiego?

Z danych przekonanych przez Komendę Stołeczną Policji wynika, że po raz pierwszy Jarosław Kaczyński skorzystał z ochrony domu przez funkcjonariuszy policji w 2019 roku. Wówczas koszty był skromne: zaledwie 151,78 zł. Jednak już w następnym roku, gdy Polacy zmagali się z pandemią koronawirusa, ta suma wzrasta do olbrzymich kwot. To aż 5 330 272,54 zł!

W 2021 roku za ochronę domu prezesa PiS policzono astronomiczną kwotę 1 592 163,43 zł. W 2022 roku z kolei suma była znacznie mniejsza. Wyniosła "tylko" 442 787,74 zł! W 2023 roku były wicepremier musiał się pożegnać z całodobową ochroną policji i nie poniesiono żadnych kosztów.

Ile kosztowała ochrona biura poselskiego PiS na Nowogrodzkiej?

Policja pojawiła się pod warszawską siedzibą PiS na Nowogrodzkiej po raz pierwszy w 2021 roku. Koszta, jakie wówczas poniesiono, to 143 843,84 zł. W 2022 roku ta suma wzrosła do 264 096,84 zł. W zeszłym roku znów zapłacono więcej niż w poprzednich latach: to 289 014,53 zł.

Ile kosztowała ochrona miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Warszawie?

Nie tylko dom Jarosława Kaczyńskiego i siedziba PiS były pilnie strzeżone. Podobnie było w przypadku obchodów miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Warszawie. Oto, ile kosztowała Polaków obecność policji na uroczystościach w poszczególnych latach:

2016 rok: 1 174 068,21 zł

2017 rok: 5 098 592,12 zł

2018 rok: 2 368 579,72 zł

2019 rok: 1 429 992,95 zł

2020 rok: 1 391 791,98 zł

2021 rok: 3 936 699,73 zł

2022 rok: 4 526 895,59 zł

2023 rok: 5 048 739,48 zł

Ile kosztowała ochrona miesięcznic katastrofy smoleńskiej w Krakowie?

Uroczyste obchody miesięcznic katastrofy smoleńskiej odbywały się nie tylko w Warszawie, ale też w Krakowie. To tam, na Wawelu, zostali pochowani Lech i Maria Kaczyńscy. Ile wyniosła tam ochrona miesięcznic? Dane za lata 2016-2023 przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Wyglądają następująco:

2016 rok: 30 077,28 zł

2017 rok: 296 354,06 zł

2018 rok: 199 590,06 zł

2019 rok: 144 758,60 zł

2020 rok: 133 249,81 zł

2021 rok: 282 829,60 zł

2022 rok: 520 222,72 zł

2023 rok: 591 942,31 zł.

