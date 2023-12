Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Igor Janke w "Raporcie" nie ma złudzeń: Politycy są tacy jak my

Igor Janke, polski dziennikarz, publicysta i ceniony autor książek, gościł w "Super Expressie" jako gość programu "Raport". W rozmowie z Janem Złotorowiczem ciekawie przekonywał on, że ostatnie wybory to była już końcówka jednej z ostatnich bitw tzw. "duopolu PiS-PO". - Mam wrażenie, że ludzie mają tego dość - stwierdził zdecydowanie. Zobaczcie, co jeszcze mówił Igor Janke!