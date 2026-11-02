„Idziemy w stronę wojny domowej”. Prof. Grochmalski ostrzega przed dramatycznymi skutkami konfliktu o TK. „Sytuacja krytyczna”

Prof. Grochmalski alarmuje, że obecny konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, gdzie o działaniach decyduje siła, a nie prawo, prowadzi Polskę "na krawędzi wojny domowej" i do zniszczenia fundamentów demokratycznego państwa.

Ekspert stanowczo podkreśla, że użycie siły w kontekście przejmowania instytucji konstytucyjnych jest niedopuszczalne i stanowi przekroczenie granicznego punktu. Krytykuje również premiera Tuska za stosowanie "logiki Karola Schmidta", którą uważa za niebezpieczną drogę prowadzącą do państwa totalitarnego.

Prof. Grochmalski ostrzega, że wewnętrzny konflikt osłabia stabilność Polski, co może skutkować negatywną oceną ze strony Stanów Zjednoczonych i podważyć plany dotyczące stałej bazy wojsk amerykańskich. Amerykanie mogą postrzegać Polskę jako kraj niestabilny, w którym siła decyduje o prawie.

Prof. Grochmalski ostrzega: „Idziemy w stronę wojny domowej”

Wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego wywołują coraz ostrzejsze reakcje polityków i komentatorów. Spór o kierownictwo TK, działania podejmowane w jego siedzibie oraz interwencję służb skomentował w „Porannym ringu” prof. Piotr Grochmalski. Ekspert nie krył głębokiego zaniepokojenia kierunkiem, w którym, jego zdaniem, zmierza konflikt pomiędzy najważniejszymi organami państwa.

– Jest to sytuacja, która prowadzi na krawędzi wojny domowej. Według filozofii, kto ma siłę, ten decyduje. Mamy dzisiaj taką sytuację, że praktycznie wszystkie bezpieczniki demokratycznego państwa zostały zniszczone i idziemy w stronę wojny domowej – powiedział prof. Grochmalski.

To wyjątkowo mocna ocena obecnego kryzysu konstytucyjnego. Zdaniem rozmówcy „Porannego ringu” problem wykracza daleko poza spór o obsadę stanowisk w Trybunale. Dotyczy bowiem fundamentalnych zasad funkcjonowania państwa, w którym o działaniach instytucji powinno decydować prawo, a nie przewaga siłowa jednej ze stron politycznego konfliktu.

„Nie używa się siły do przejmowania konstytucyjnych instytucji”

W trakcie rozmowy poruszono również kwestię działań podjętych w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Grochmalski odniósł się do argumentów prawnych przywoływanych przez premiera Donalda Tuska, w tym do stanowiska Komisji Weneckiej.

Ekspert podkreślił, że niezależnie od sporów dotyczących legalności funkcjonowania TK, użycie siły przy przejmowaniu instytucji konstytucyjnych uważa za niedopuszczalne.

– Nie używa się siły do przejmowania konstytucyjnych instytucji. Powtarzam, użycie siły jest przekroczeniem takiego naprawdę granicznego punktu – stwierdził stanowczo.

Prof. Grochmalski poszedł jeszcze dalej, krytykując kierunek działań premiera.

– Stosowanie logiki Karola Schmidta, a więc człowieka, który uzasadnia istnienie III Rzeszy instrumentów prawnych do używania prawa do tworzenia państwa totalitarnego, uważam, że jest naprawdę niebezpieczną drogą, którą zmierza Donald Tusk – powiedział.

Czy naruszono nietykalność prezydenta Nawrockiego? Jednoznaczna odpowiedź profesora

W rozmowie pojawił się także wątek obecności prezydenta Karola Nawrockiego w Trybunale Konstytucyjnym. Prowadząca zapytała prof. Grochmalskiego, czy podczas interwencji w TK doszło do naruszenia nietykalności cielesnej głowy państwa.

– Tak, oczywiście. Zostało to udokumentowane – odpowiedział.

Profesor nie przedstawił jednak w przytoczonym fragmencie rozmowy szczegółów dokumentacji, na którą się powołał.

USA postrzegają Polskę jako państwo niestabilne? Grochmalski alarmuje

Szczególnie niepokojące były wypowiedzi prof. Grochmalskiego dotyczące możliwych międzynarodowych konsekwencji konfliktu o Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem eksperta wydarzenia w Polsce mogą negatywnie wpłynąć na ocenę naszego kraju przez Stany Zjednoczone, a nawet zagrozić planom dotyczącym stałej obecności amerykańskich wojsk.

– Powtarzam, jest to absolutnie sytuacja krytyczna. To podważa możliwość i prawdopodobieństwo powstania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – ostrzegł.

Dopytywany, dlaczego wewnętrzny konflikt polityczny miałby mieć tak poważne konsekwencje dla relacji polsko-amerykańskich, profesor odpowiedział:

– No ale jesteśmy państwem niestabilnym. Jesteśmy państwem, w którym siła decyduje o tym, co jest prawem, a nie prawo decyduje o istnieniu państwa. W związku z tym Stany Zjednoczone zaczęły postrzegać Polskę jako kraj o daleko idącej niestabilności –

W jego ocenie Amerykanie mogą odbierać wydarzenia wokół Trybunału jako sygnał poważnego osłabienia stabilności państwa.

– Jeśli mówię, że idziemy w tej chwili na ścianę, idziemy w tej chwili w stronę wojny domowej, no to zdajemy sobie sprawę, że Amerykanie postrzegają to jako elementy krytycznej sytuacji w Polsce – dodał.

Stała baza wojsk USA w Polsce zagrożona? Profesor krytykuje politykę rządu

Prof. Grochmalski zwrócił również uwagę na szerszy kontekst stosunków Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jego zdaniem działania i komunikaty przedstawicieli rządu mogą osłabiać relacje z najważniejszym sojusznikiem Polski, szczególnie w sytuacji rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.

– Tak, ale pamiętajmy, że już mieliśmy do czynienia z absolutnie niejasnym komunikatem krytycznym ze strony rządu, ze strony premiera, bo z jednej strony rzeczywiście groźba nadchodzącej wojny, ale z drugiej strony na przykład publiczne wypowiedzi, że nie chcemy odbierać amerykańskich żołnierzy, czyli dystansowanie się wobec koncepcji budowy w Polsce stałej bazy amerykańskiej i cały szereg działań – mówił.

Profesor zarzucił rządzącym brak spójności w komunikowaniu kwestii bezpieczeństwa.

– To naprawdę ogromna ilość działań podważających nasze relacje z ze Stanami Zjednoczonymi – ocenił.

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