SEDNO SPRAWY

Horała o szefie sztabu PiS: Brudziński z niejednego politycznego pieca chleb jadł

jot 11:47

Marcin Horała Pełnomocnik rządu ds. CPK, polityk Prawo i Sprawiedliwość został zapytany w "Sednie sprawy" o zmianę szefa kampanii wyborczej PiS, czyli zmianę Tomasza Porębny na Joachima Brudzińskiego. Co za tym stało? Czy działy się jakieś ciche "dramaty"? - Pojawił się nowy pomysł, nowy pomysł personalny. Kolega Tomasz Poręba sam złożył rezygnację - stwierdził polityk PiS. Jak dodał: - Najwyraźniej tak czuł, to nie sposób mi tutaj komentować tego jakie były jego odczucia. W każdym razie szefem sztabu został Joachim Brudziński minister, poseł, osoba niezwykle doświadczona, która już z niejednego politycznego pieca chleb jadła i też poprowadziła PiS do kilku zwycięskich kampanii, także tak powinno być i z tą - mówił Horała. Co jeszcze padło w czasie wywiadu? Zapraszamy do oglądania.