Hołownia zareagował na decyzję Dudy! Oto, co ujawnił...

Duda zawetował projekt ws. "pigułki dzień po"! Minister zdradza, co musi się zmienić, by ją podpisał

Tzw. tabletka „dzień po" to forma awaryjnej antykoncepcji, którą planował wdrożyć rząd Donalda Tuska. Jak planowano, miała być ona powszechnie dostępna bez recepty, także dla osób po piętnastym roku życia. Na drodze do tych zmian stanął jednak Andrzej Duda, który nie zgadza się z tym pomysłem, dlatego zdecydował się on zawetować ustawę przygotowaną przez rząd. Ta decyzja wywołała falę komentarzy wśród polityków, którzy nie kryją oburzenia. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się również marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Weto ws. tabletki dzień po. Taki prezent od Prezydenta na święta – skomentował na platformie „X”, publikując przy tym pismo, jakie skierował do niego prezydent w tej sprawie.

– Szanowny Panie Marszałku, Powiadamiam Pana Marszałka, że działając na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. odmawiam podpisania ustawy z dnia 22 lutego 2024r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

W załączniku przesyłam umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie tej ustawy przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie uprzejmie informuję, że do reprezentowania mojego stanowiska w tej sprawie upoważniam Panią Małgorzatę Paprocką – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – pisał do Hołowni prezydent Andrzej Duda.

Weto ws. tabletki dzień po. Taki prezent od Prezydenta na święta. pic.twitter.com/oCi98BCI0y— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) March 29, 2024