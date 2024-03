Donald Tusk chwali się stanem gospodarki, Mateusz Morawiecki z niego kpi.

Trzaskowski wygra w Warszawie i odejdzie na wybory prezydenckie? Padło, kto może go zastąpić!

Inflacja w marcu ma najniższy wynik w tym roku – poinformowało w piątek GUS. Według wstępnych szacunków, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku, wzrosły w ujęciu rocznym o 1,9 %, a w porównaniu z poprzednim miesiącem – wzrosły o 0,2%.

Do tych danych, a także szerzej – sytuacji gospodarczej w Polsce – na portalu X odniósł się minister finansów Andrzej Domański. Wykorzystał tę okazję, by podkreślić sukcesy obecnego rządu.

"Wynagrodzenia w górę, inflacja w dół (1,9 proc. — najniżej od pięciu lat), złoty silny, PKB rośnie, bezrobocie rekordowo niskie. W minionym tygodniu 9 mld złotych popytu na polskie obligacje skarbowe. Stopniowo wyprowadzamy gospodarkę na prostą. Zdrowych i rodzinnych Świąt" — napisał minister Domański.

Jego wpis skomentował premier Donald Tusk. "Na takie wielkanocne życzenia czekaliśmy" — napisał szef rządu.

Miłą atmosferę postanowił popsuć jednak były premier Mateusz Morawiecki, który włączył się do tej dyskusji:

"Wszedł Pan na ostatnią minutę, nie dotknął pan piłki, ale za to pierwszy pobiegł do kibiców po gwizdku. To w skrócie przebieg pana meczu z inflacją" — ironizował Morawiecki.

