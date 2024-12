Hołownia wprost o tym, co z pensją Romanowskiego. Stawia sprawę jasno!

Zwracamy się do służb Sejmu, aby znalazły sposób, aby jak najszybciej wyciągnąć praktyczne konsekwencje z decyzji pana posła Romanowskiego. Bo skoro nie chce wypełniać swojego mandatu poselskiego, to oznacza, że nie powinien pobierać za to uposażenia, bo niby dlaczego mielibyśmy mu za to płacić. W głowie mi się nie chce wierzyć, że można zbiec do obcego kraju, prosić o azyl, chować się przed wymiarem sprawiedliwości, a jednocześnie twierdzić, że wykonuje się prace na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej - przyznał marszałek Sejmu.