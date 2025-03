Hołownia w specjalnym liście do sołtysek i sołtysów: Dzięki Wam Polska rozwija się nie tylko w wielkich miastach

Szanowne Sołtyski, Szanowni Sołtysi,

dziś obchodzi swoje święto – dzień, który jest wyrazem uznania dla Waszej pracy, zaangażowania i niezwykłej bliskości z ludźmi. Z tej okazji chciałbym nie tylko złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia, ale także podzielić się tym, co wydarzyło się od naszego ostatniego spotkania.

W 2024 roku Dzień Sołtyski i Sołtysa świętowaliśmy wspólnie w Sejmie, gdzie rozmawialiśmy o propozycjach zmian mających na celu ułatwienie Waszej pracy i wzmocnienie roli sołectw. W lipcu mój klub parlamentarny – Polska 2050-Trzecia Droga – złożył projekt ustawy, który zawiera wiele z postulatów, które zgłaszaliście. Nasza propozycja przewiduje m.in. usprawnienie współpracy sołtysów z władzami gmin, możliwość powoływania młodzieżowych rad sołeckich oraz przyznanie Wam ubezpieczenia, diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.

Wasz głos jest kluczowy, dlatego zwróciłem się do Komisji Samorządu o zorganizowanie wysłuchania publicznego, byście mogli wyrazić swoje zdanie na temat tych zmian. Łatwo nie jest – nie wszystkim w Sejmie spieszy się z tą ustawą – ale nie odpuszczamy. Doprowadźmy to do końca. Bo tak jak Wy walczycie o lepsze jutro polskiej wsi, my walczymy o to, byście mieli narzędzia do tej walki. Na tym, moim zdaniem, powinna polegać prawdziwa polityka – na wspieraniu ludzi w budowaniu lepszej Polski. Bo to ludzie są najważniejsi.

Od lat współpracuję z Waszym środowiskiem i wiem, że to właśnie Wy jesteście najbliżej mieszkańców. Dzięki Waszej pracy rozwijają się najmniejsze społeczności, powstają lokalne inicjatywy i projekty, które zmieniają życie ludzi na lepsze. To Wy jako pierwsi stajecie do działania w obliczu kryzysów – tak było choćby podczas powodzi, która spustoszyła południe Polski. Dzięki Wam pomóc wciąż trafia tam, gdzie potrzeby mogłyby zostać niezauważone.

Od zawsze powtarzam: sołectwo to najczystsza forma samorządu. Was nie interesują polityczne podziały, bo dla Was najważniejszy jest człowiek – jego codzienne sprawy i problemy. Potraficie je rozwiązywać szybko i skutecznie. Mamy się od Was czego uczyć. Dziś, w Dniu Sołtyski i Sołtysa, dziękuję Wam za to, że dzięki Wam Polska rozwija się nie tylko w wielkich miastach, ale także w małych wsiach. Za to, że jesteście tym, czym zawsze powinien być samorząd - blisko ludzi, w ich sprawach, w ich codziennym życiu. Życzę Wam, byście zawsze mieli poczucie, że państwo o Was pamięta, I żeby nasze państwo szybciej uczyło się współpracy z Wami, słuchało Was i brało przykład z Waszego zaangażowania.

Bądźcie zdrowi i niech Wasza energia nigdy nie gaśnie!

Szymon Hołownia

Autor: