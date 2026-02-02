Hołownia w 50. roku życia zrobił to pierwszy raz. Wywołał burzę i wdał się w polemikę z internautami

W ostatni weekend nową przewodniczącą Polski 2050 została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 członków partii. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób (SZCZEGÓŁY: Polska 2050 ma nową przewodniczącą. Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów). Rozgrywką o to, kto przejmie po nim schedę w ugrupowaniu najwyraźniej nie martwił się zanadto Szymon Hołownia, który w tym czasie opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym pochwalił się swoim nowym zakupem.

- Z okazji wejścia w rok 50. urodzin, dojrzałem do poważnej decyzji: nabyłem pierwszy w życiu kapelusz. Będę go nosił z godnością, kłaniał się nim damom, zbierał doń gotówkę, a nade wszystko - wyglądał na swój wiek. Ula dała lajka - napisał Hołownia, do wpisu dodając swoje zdjęcie w nowym anturażu.

Niedługo po opublikowaniu wpisu, pojawiła się pod nim masa komentarzy. Polityk zdecydował się odpowiedzieć na część z nich, w tym na te o mocno krytycznym wydźwięku. Jeden z użytkowników internetu stwierdził np., że "kiedyś wzbudzał Pan szacunek, a teraz chyba pora odpocząć od polityki". - Dziękuję za radę. Polecam parę oddechów i odpoczynek od komentowania, zanim pan ich nie wykona - odparł Hołownia. Inny komentujący dopatrywał się podobieństw do innej postaci sceny politycznej, pisząc, że wygląda "prawie jak Jan Rokita, też mocno zbłądził". - To nie ja zbłądziłem, to pan gdzieś dziwnie poszedł - mógł przeczytać w odpowiedzi internauta. Polityk nie unikał także lżejszego tonu, odpowiadając żartobliwie na komentarz: "Widać głęboki wpływ posła Suskiego". - Jego wizerunek chodził za mną od wielu lat. Uległem - stwierdził ironicznie.

Na szczęście nie wszyscy byli aż tak niemili dla byłego lidera Polski 2050. - Kapelusz jest piękny. Zauważam jednak, że pojawia się tu wiele niemiłych komentarzy. Życzę Panu wszystkiego, co najlepsze i wielu sukcesów. Najważniejsze jest zachować szacunek do samego siebie - napisała internautka. - Dziękuję pani. Zrobię dużo, by po miesiącach traktowania z lekka posprzątać ten profil tak, by nie był miejscem kompulsywnego wypróżniania się moich politycznych przeciwników, czy to z PiS, czy z PO, czy z (obu) Konfederacji - odpisał.

