Hołownia w 50. roku życia zrobił to pierwszy raz. Wywołał burzę i wdał się w polemikę z internautami

Gdy Szymon Hołownia postanowił pochwalić się swoim "pierwszym razem" na Instagramie, raczej nie mógł się spodziewać, że niewinna informacja ze zdjęciem wywoła aż tak negatywne emocje. Były Marszałek Sejmu został wręcz zbombardowany negatywnymi komentarzami, niekoniecznie odnoszącymi się do jego decyzji. Hołownia najwyraźniej poczuł się tym dotknięty, gdyż postanowił wejść w polemikę z kilkoma krytykującymi go osobami!

W ostatni weekend nową przewodniczącą Polski 2050 została wybrana minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którą w powtórzonej II turze wyborów poparło 350 członków partii. Na jej rywalkę - szefową MKiŚ Paulinę Hennig-Kloskę - głos oddało 309 osób (SZCZEGÓŁY: Polska 2050 ma nową przewodniczącą. Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 350 głosów). Rozgrywką o to, kto przejmie po nim schedę w ugrupowaniu najwyraźniej nie martwił się zanadto Szymon Hołownia, który w tym czasie opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym pochwalił się swoim nowym zakupem.

Z okazji wejścia w rok 50. urodzin, dojrzałem do poważnej decyzji: nabyłem pierwszy w życiu kapelusz. Będę go nosił z godnością, kłaniał się nim damom, zbierał doń gotówkę, a nade wszystko - wyglądał na swój wiek. Ula dała lajka - napisał Hołownia, do wpisu dodając swoje zdjęcie w nowym anturażu. 

Niedługo po opublikowaniu wpisu, pojawiła się pod nim masa komentarzy. Polityk zdecydował się odpowiedzieć na część z nich, w tym na te o mocno krytycznym wydźwięku. Jeden z użytkowników internetu stwierdził np., że "kiedyś wzbudzał Pan szacunek, a teraz chyba pora odpocząć od polityki". - Dziękuję za radę. Polecam parę oddechów i odpoczynek od komentowania, zanim pan ich nie wykona - odparł Hołownia. Inny komentujący dopatrywał się podobieństw do innej postaci sceny politycznej, pisząc, że wygląda "prawie jak Jan Rokita, też mocno zbłądził". - To nie ja zbłądziłem, to pan gdzieś dziwnie poszedł - mógł przeczytać w odpowiedzi internauta. Polityk nie unikał także lżejszego tonu, odpowiadając żartobliwie na komentarz: "Widać głęboki wpływ posła Suskiego". - Jego wizerunek chodził za mną od wielu lat. Uległem - stwierdził ironicznie.

Na szczęście nie wszyscy byli aż tak niemili dla byłego lidera Polski 2050. - Kapelusz jest piękny. Zauważam jednak, że pojawia się tu wiele niemiłych komentarzy. Życzę Panu wszystkiego, co najlepsze i wielu sukcesów. Najważniejsze jest zachować szacunek do samego siebie - napisała internautka. - Dziękuję pani. Zrobię dużo, by po miesiącach traktowania z lekka posprzątać ten profil tak, by nie był miejscem kompulsywnego wypróżniania się moich politycznych przeciwników, czy to z PiS, czy z PO, czy z (obu) Konfederacji - odpisał.

