Hołownia ujawnia: Ziobro był dziś w Sejmie. "Po ludzku mu współczuję stanu". Marszałek Sejmu apeluje o opamiętanie

Szymon Hołownia w rozmowie z dziennikarzami ujawnił, że Zbigniew Ziobro w środę (27 marca) pojawił się w Sejmie. - Pan poseł Zbigniew Ziobro był dzisiaj w Sejmie. Do wszystkich tych, którzy dzisiaj, a muszę to powiedzieć, bo to głęboko jest we mnie jako człowieku. Ja mogę się z nim fundamentalnie nie zgadzać politycznie, mogę bardzo źle oceniać jego decyzje, które podejmował, ja mogę absolutnie uważać za słuszne podejmowanie czynności sprawdzających przez ograny państwa, ale każdy kto twierdzi, że pan poseł Ziobro symuluje chorobę, po tym co widział i słyszał, powinien się opamiętać. Po ludzku, choć to mój polityczny przeciwnik i uważam, że powinien zeznawać przed komisjami , że te sprawy trzeba wyjaśnić, to po ludzku bardzo mu współczuję stanu, w którym jest, bo to stan poważny - powiedział wprost Szymon Hołownia.

Okazało się, że Zbigniew Ziobro napisał list do Szymona Hołowni. Dyrektor gabinetu marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski powiedział, że wpłynęło pismo od Ziobry do marszałka Hołowni drogą elektroniczną. - List dotyczy prośby o powołanie biegłych z zakresu medycyny w związku z ewentualnymi przesłuchaniami pana posła Ziobry przed komisjami śledczymi - przekazał. I dodał: - Pan marszałek dzisiaj zamierza skierować ten list według kompetencji do przewodniczących wszystkich trzech działających w Sejmie komisji śledczych. Oczywiście przekaże również to swoje pismo do wiadomości zainteresowanego pana posła Zbigniewa Ziobry.

