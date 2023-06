i Autor: FB/Szymon Hołownia

Hołownia przyznał się do błędu. "Przepraszamy"

Szymon Hołownia, który zaprosił wszystkie parlamentarne ugrupowania do wzięcia udziału w konsultacjach o edukacji, przyznał, że czeka na to spotkanie. Jesteśmy otwarci, czekamy - stwierdził na konferencji prasowej. Lider Polski 2050 przeprosił również za błąd. O co dokładnie chodzi?