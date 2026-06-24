Hołownia po cichu zniknął z władz Polski 2050. Założył nową grupę

Szymon Hołownia zaskoczył polityczny świat, rezygnując z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, choć pozostaje członkiem partii i wicemarszałkiem Sejmu.

Jego nazwisko zniknęło ze strony ugrupowania, a w tle pojawia się nowa inicjatywa – grupa „Umiarkowani” na Facebooku, założona przez Hołownię.

Co oznacza ten tajemniczy ruch dla przyszłości Hołowni i Polski 2050? Odkryj szczegóły i potencjalne scenariusze jego dalszej kariery!

Szymon Hołownia odchodzi z władz Polski 2050

Szymon Hołownia wykonał zaskakujący ruch na politycznej scenie. Założyciel Polski 2050 nie pełni już funkcji wiceprzewodniczącego partii. Informację ujawnił Patryk Michalski, autor programu „News Michalskiego” w TVN24+. Jak wynika z jego ustaleń, Hołownia złożył rezygnację w sobotę, podczas Rady Krajowej ugrupowania.

Zmiana dokonała się po cichu. Polska 2050 nie opublikowała osobnego komunikatu w tej sprawie, a powody decyzji nie zostały szerzej wyjaśnione. Uwagę zwrócił jednak fakt, że nazwiska Hołowni nie ma już w zakładce „zarząd krajowy” na oficjalnej stronie partii.

Według rozmówcy TVN24 z władz ugrupowania decyzja nie była dla kierownictwa zaskoczeniem.

„Szymon Hołownia zrezygnował, wszystko jest za zgodą i wiedzą władz partii” – przekazał anonimowo przedstawiciel Polski 2050.

Polska 2050 zmienia kierownictwo. Hołowni już tam nie ma

Po odejściu Hołowni z funkcji wiceprzewodniczącego inaczej wygląda układ sił w partyjnym kierownictwie. Zastępcami Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz są obecnie: Ewa Schädler, Adam Rudawski, Wioletta Tomczak, Łukasz Bałajewicz, Piotr Górnikiewicz i Katarzyna Nowakowska.

Rozbudowanie zarządu Polski 2050 przyciąga uwagę, bo następuje po miesiącach wewnętrznych napięć w ugrupowaniu. Partia po odejściu Hołowni z roli lidera musiała wyłonić nowe przywództwo. Ostatecznie stery objęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, a sam Hołownia w lutym dołączył do władz jako jeden z wiceprzewodniczących.

Teraz z partyjnego zarządu znika, choć nie oznacza to jego odejścia z Polski 2050. Polityk nadal pozostaje członkiem ugrupowania oraz wicemarszałkiem Sejmu z jego ramienia.

Nowa grupa Hołowni. „Umiarkowani” w mediach społecznościowych

Najwięcej pytań budzi jednak nowa aktywność Szymona Hołowni poza oficjalnymi strukturami partii. Według ustaleń TVN24 polityk niedługo przed rezygnacją z funkcji wiceprzewodniczącego założył na Facebooku grupę o nazwie „Umiarkowani”.

Hołownia miał wyjaśnić we wpisie, że tworzy tę przestrzeń, „bo nadal chce poprawiać nasz kraj dla Marysi i Eli”, czyli swoich córek. Polityk wielokrotnie w przeszłości mówił, że wszedł do polityki z myślą o przyszłości dzieci i zmianie państwa w bardziej odpowiedzialnym kierunku.

W opisie grupy pojawił się także charakterystyczny warunek. Hołownia napisał, że szuka ludzi „myślących tak samo, albo zgadzających się w 95 proc.”. Według TVN24 do grupy należało ponad 130 osób.

Co planuje Szymon Hołownia?

Na razie nie wiadomo, czy „Umiarkowani” mają być wyłącznie miejscem rozmowy i wymiany poglądów, czy początkiem większego politycznego projektu. Sam Hołownia w ostatnich wywiadach sugerował, że decyzję dotyczącą swojej dalszej obecności w polityce może podjąć dopiero po wakacjach.

Jego najnowszy ruch z pewnością będzie jednak uważnie obserwowany. Polska 2050 od początku była silnie kojarzona z Hołownią, jego nazwiskiem i osobistą popularnością. Teraz ugrupowanie próbuje działać pod nowym przywództwem, a jego założyciel coraz wyraźniej szuka dla siebie osobnej przestrzeni.

Rezygnacja z funkcji wiceprzewodniczącego nie musi oznaczać politycznego rozstania, ale pokazuje, że Hołownia nie chce już być częścią ścisłego kierownictwa partii. Pytanie brzmi, czy grupa „Umiarkowani” okaże się tylko zapleczem do rozmowy z sympatykami centrum, czy pierwszym sygnałem zupełnie nowego etapu w jego karierze.

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