Hołownia ostro: Jak kogoś interesują stołki, zapraszam do meblowego

Konwencja Polski 2050 była dla Hołowni okazją to podsumowania dotychczasowych rządów koalicji, która rok temu wygrała wybory. Padło słowo „przepraszamy”. - Musimy przeprosić tych wszystkich, którym nie dowieźliśmy tej nadziei, którą wiązali z tym, że siły demokratyczne pójdą do władzy, że wezmą rząd i zaczną odwracać to nieszczęście cofającego się państwa, które zafundował nam PiS – powiedział marszałek Sejmu.

- Im dłużej będziemy babrać się w rozliczeniach, które są niezbędne, ale nie są sensem naszej polityki, tym mniej energii i siły zostanie nam na rozwój, a rozwój to motto naszej partii – dodał i zapowiedział walkę jego formacji o obniżenie składki zdrowotnej.

Hołownia nawiązał także do niedawnego skandalu z zatrudnieniem działaczy partyjnych w Totalizatorze. Podkreślił, że uregulowanie kwestii zatrudniania w spółkach Skarbu Państwa „jest fundamentem przyzwoitości w polityce”. Zwrócił się także do swoich działaczy: - Jeśli kogoś interesują stołki to zapraszam do sklepu meblarskiego, a nie do Polski 2050.

