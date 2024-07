Hołownia ogłosił zaskakującą nowinę! To już postanowione. Wiadomo, co będzie robił

Tusk odniósł się do protestu mediów. Zaprosił na rozmowy

Szymon Hołownia był pytany w sobotę przez dziennikarzy o tematy rozmów na poniedziałkowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Przyznał, że podczas posiedzenia RBN będzie w Waszyngtonie na spotkaniu szefów parlamentów NATO, które odbywa się dzień przed szczytem przywódców, prezydentów i premierów. Dodał, że na RBN reprezentować będzie go jego pierwszy zastępca, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Polityk zauważył również, że najbliższy szczyt NATO będzie odbywać tak naprawdę w cieniu wyborów prezydenckich w USA. Zaznaczył, że wśród kwestii, które powinny zostać poruszone jest pakiet wsparcia finansowego i militarnego dla Ukrainy, jak również losy planów obronnych NATO, i to, czy sojusz rzeczywiście chce swojego rozszerzenia. – Myślę, że ten szczyt będzie powiedzeniem sobie nawzajem „sprawdzam”, jeżeli chodzi o wzajemne polityki, przede wszystkim w zaangażowaniu sił zbrojnych we wspólne projekty NATO, bo z tym bywa różnie – powiedział Hołownia.

W czwartek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wylotem polskiej delegacji na szczyt NATO do Waszyngtonu. Wyjaśnił, że posiedzenie umożliwi dokładną „wymianę myśli i idei, związanych z tym, co będzie omawiane na szczycie NATO od strony politycznej". Prezydent powiedział też, że przekazał premierowi rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczyt Waszyngtoński to nadchodzące spotkanie głów państw i szefów rządów trzydziestu dwóch członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jej krajów partnerskich oraz Unii Europejskiej, które odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca 2024 r.

