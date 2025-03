Hołownia o Nawrockim. Ta analiza aż mrozi! "Mentzen go będzie obierał po kawałku, do kosteczki"

Jeśli ja sobie coś wyobrażam po tych kilku miesiącach, to czy ja startuję dopiero z kampanią, to jest to prawda. Ja to widzę, że będę musiał wziąć urlop. (...) To się tak nie da. Inni mają po pięć spotkań codziennie, a ja cały czas siedzę i urzęduje. Ok, to jest ważny moment w państwie, pokazuję swoją odpowiedzialność, natomiast będzie trzeba brać urlop, to widzę bez wątpliwość. I to więcej niż myślałam, trzeba pojechać do ludzi i im o tej nadziei opowiedzieć.